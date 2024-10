„Wer stiehlt mir die Show?“: Nina Chuba schießt gegen Kandidaten – „Das wird blamabel“

Ein letztes Mal heißt es für diese Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“ – bzw. „Wer stiehlt Nina Chuba die Show?“. Die Sängerin hat Joko Winterscheidt letzte Woche im Finale geschlagen und darf am Sonntagabend (13. Oktober) zeigen, was sie als Moderatorin so drauf hat. Mit an Bord sind außerdem Entertainer Kurt Krömer, Podcaster Tommi Schmitt sowie ein Wildcard-Bewerber.

Doch einer der Teilnehmer muss schon kurz nach Show-Auftakt einstecken.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Nina Chuba liefert ab

„Wer stiehlt mir die Show?“ ist inzwischen ein echter TV-Hit auf ProSieben. Dies beweist nicht zuletzt die achte Staffel, die aktuell über die Bildschirme flimmert. In verschiedenen Spielrunden müssen sich die vier Kandidaten gegen Sängerin Nina Chuba behaupten. Dabei geht es nicht nur um den Gewinn der Sendung, sondern auch darum, die bestmögliche Show in seiner eigenen Ausgabe herauszuholen.

Nina Chuba beweist: Das hat sie ganz schön drauf! Den Höhepunkt erreichen die ungewöhnlichen Quiz-Ideen der Sängerin aber erst in Runde Sechs der Spiele. Dabei kommt auch der ein oder andere Mitstreiter gar nicht mal so gut weg!

„Wer stiehlt mir die Show?“: Nina Chuba geht auf Angriff

Für „Hör meinen Song – Das Lauschkonzert“ singt Nina Chuba ein bekanntes Lied, allerdings mit einem neuen Text. In diesem stecken sechs Fragen, deren Antworten sich die Kandidaten im Kopf merken sollen.

Natürlich hat Chuba ihren Hit „Wildberry Lillet“ ausgesucht und so umgedichtet: „Dieser Song hier hat sechs Fragen – Oh, das wird für euch blamabel. – Null Punkte werden’s eh, – ihr habt Hirne aus Gelee! – Dieser Song hier hat sechs Fragen. – Oh, das wird für euch blamabel. – Denn es gibt ein Problem: Ihr seid schlau wie zehn Gramm Lehm“, rappt Chuba und Winterscheidt kriegt höchstpersönlich einen mit: „Unser Joko trägt Toupet und kennt nicht mal das ABC.“

Ob die Kandidaten wohl bei dem Song-Quiz die Nase vorn hatten? Wer am Ende tatsächlich „Wer stiehlt mir die Show?“ für sich entscheiden konnte, können Zuschauer auch in der Joyn-Mediathek nachverfolgen.