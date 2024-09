„Wer stiehlt mir die Show?“: Als Kurt Krömer DIESE Antwort gibt, kann Joko es kaum fassen

Am Sonntagabend (15. September) war es wieder so weit, Joko Winterscheidt unterhält mit seiner Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ Zuschauer des Senders Prosieben.

Und auch in dieser Woche kämpfen Popstar Nina Chuba, Podcaster Tommi Schmitt, Komiker Kurt Krömer und Wildcard-Gewinnerin Verena um die Moderation der kommenden Sendung. Doch zuerst müssen die Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen. Doch bereits bei der ersten Frage kommt Fernsehstar Kurt Krömer ins Straucheln.

„Wer stiehlt mir die Show?“ bringt Krömer an seine Grenzen

„Wer stiehlt mir die Show?“-Moderator Joko Winterscheidt kündigt direkt zu Beginn an, dass die ersten zwei Wissensfragen super leicht zu beantworten wären. Der ProSieben-Star führt aus: „Wir wollen das hier am Anfang immer so leicht wie möglich gestalten, damit alle gut hereinkommen. Das ist so ein Warm werden. Das ist Basic-Wissen, das wir hier abfragen.“ Nach dieser Ankündigung hat Kurt Krömer anscheinend nicht mit der Frage gerechnet, die dann auf ihn zukam.

Die erste Frage lautet nämlich: „Jeder hat schon mal eine SMS-TAN bekommen. Wofür steht TAN?“ Als sie die Frage hören, schnaufen die Promis direkt verächtlich, ganz so leicht scheint die Frage doch nicht zu sein. Tommi Schmitt scherzt direkt: „Das ist doch eine asiatische Vorspeise! Wan Tan!“ Kurt Krömer merkt jedoch an: „Ich hoffe, dass die Fragen einfacher werden…“

Nach diesem Kommentar sucht sich „Wer stiehlt mir die Show?“-Star Joko Winterscheidt direkt Kurt Krömer aus, der seine Antwort als Erstes vorstellen muss. Der Schauspieler gibt zu: „Ich hab leider nicht alles auf meine Tafel gekriegt.“ Unter lautem Gekicher der anderen zeigt Krömer, dass er als Antwort auf die Frage einfach nur das Wort „Number“ aufgeschrieben hat. Joko und das Publikum können das kaum fassen und brechen in Gelächter aus.

Kurz darauf folgt ein langer Applaus von einem amüsierten Publikum. Obwohl Krömers Antwort einen hohen Unterhaltungsfaktor hatte, wird ihm dieser Gag wohl leider keine Punkte einbringen. Der einzige Teilnehmer, der die Antwort „Transaktions-Authentifizierungs-Nummer“ wusste, war die Wildcard-Gewinnerin Verena. Dafür erhielt die junge Frau anerkennende Blicke der prominenten Teilnehmer.

Es bleibt zu hoffen, dass sich Kurt Krömer im weiteren Verlauf der Show besser schlagen wird. Schließlich kämpft auch er um die Moderation von „Wer stiehlt mir die Show?“ in der kommenden Woche.