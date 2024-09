Joko Winterscheidt: Nach „Wer stiehlt mir die Show?“ geht die Nachricht rum

Er ist einer der bekanntesten Stars im deutschen Fernsehen und feiert mit seinem Format „Wer stiehlt mir die Show?“ große Erfolge: Joko Winterscheidt. Am Sonntagabend (15. September) meldete der Moderator sich mit einer neuen Folge des TV-Hits zurück – und das mit echter Starbesetzung! Mit an Bord waren Musikerin Nina Chuba, Entertainer Kurt Krömer, Podcaster Tommi Schmitt sowie Wildcard-Gewinnerin Verena.

Was sagten die Zuschauer zur zweiten Folge der achten Staffel? Kurz nach der TV-Ausstrahlung geht die Nachricht rum.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Jetzt herrscht Gewissheit

Dass sich „Wer stiehlt mir die Show?“ noch immer als Quotenhit beweist, wird spätestens nach einem Blick auf die Einschaltquoten deutlich. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog die Sendung stolze 0,80 Millionen Zuschauern an, wie „DWDL“ berichtet. Damit sicherte sich das Format rund um Joko Winterscheidt einen Marktanteil von 16,3 Prozent.

Der Sender konnte in der Altersklasse sogar mit 8,6 Prozent Marktanteil den zweiten Platz im Tagesgeschäft einfahren. Lediglich gegen RTL (10 Prozent Marktanteil) musste sich ProSieben geschlagen geben.

Nach „Wer stiehlt mir die Show?“ ist es offiziell

Doch es gibt nicht nur positive Nachrichten. So fiel das Format beim Gesamtpublikum ab drei Jahren komplett aus dem Ranking der 25 meist gesehenen Sendungen raus. Insgesamt lief es mit 1,15 Millionen Zuschauern in dieser Altersklasse erneut eher mäßig, 5,4 Prozent konnten noch am TV-Markt erzielt werden.

Trotzdem war die jüngste Ausgabe zweifelsfrei ein Erfolg für ProSieben – kein anderer Privatsender hatte zur Primetime annähernd so hohe Quoten. Sieben Tage zuvor hatte der Auftakt der achten Staffel noch für 21 Prozent gesorgt. 20,5 Prozent im Schnitt sicherte sich die zurückliegende Winterstaffel.

Auch nach der zweiten Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ bleibt TV-Star Joko Winterscheidt der Moderator seiner eigenen Sendung. Weder die Promis noch die Wildcard schafften es, den Showmaster zu schlagen. Schon in der kommenden Ausgabe (22. September) erhalten die Kandidaten erneut die Chance, sich den Sieg zu sichern.