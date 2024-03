„Wer stiehlt mit die Show?“: Bittere Absage hinter den Kulissen! ProSieben muss umplanen

Am Sonntagabend (3. März) wird bei ProSieben wieder um die Moderation von „Wer stiehlt mir die Show?“ gezockt. Das Besondere an der vierten Ausgabe: Joko Winterscheidt wird zum ersten Mal in der aktuellen Staffel nicht moderieren! Den Posten hat er vergangene Woche an seinen Kollegen Klaas Heufer-Umlauf verloren. Und noch eine Änderung erwartet die Zuschauer an diesem Abend.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Krankheitsbedingter Ausfall

In Staffel sieben treten Klaas Heufer-Umlauf, Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor gegen Joko Winterscheidt an. Zusätzlich gibt es in jeder Sendung einen neuen Wildcard-Kandidaten, der ebenfalls die Chance hat, die Moderation der Show zu gewinnen. Doch in Folge vier, die am 3. März bei ProSieben ausgestrahlt wird, fehlt ein Promi.

Wie schon vor TV-Ausstrahlung bekannt wurde, wird Sarah Connor in dieser Ausgabe nicht zu sehen sein. Klaas Heufer-Umlauf erklärt, dass sie krankheitsbedingt ausfällt. Eine schwere Erkältung macht es der Sängerin unmöglich, an der Show teilzunehmen. Ersatz ist allerdings schnell gefunden.

„Wer stiehlt mir die Show?“: SIE ersetzt Sarah Connor

An diesem Abend wird Moderatorin Katrin Bauerfeind für Sarah Connor einspringen. Die 41-Jährige bringt dabei eine Menge Expertise mit. Schließlich moderiert sie seit der ersten Staffel die finalen Duelle von „Wer stiehlt mir die Show?“.

Sollte Bauerfeind die Show am Ende des Abends tatsächlich gewinnen, dann geht Sarah Connor in der kommenden Folge als Moderatorin an den Start. Bleibt abzuwarten, ob das wirklich eintreffen wird oder Klaas Heufer-Umlauf seinen Posten verteidigen kann.

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „Wer stiehlt mir die Show?“ (WSMDS) auch 2024 sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm und anschließend in der Mediathek.