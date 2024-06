„Wer stiehlt mir die Show?“: Minirock-Fauxpas während der Sendung – „Kann mich nicht bücken“

Es ist tatsächlich passiert! In der letzten Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ hat Moderator Joko Winterscheidt seine eigene Sendung verloren – und zwar gegen Anke Engelke.

Deshalb hat sie die große Ehre, durch den Samstagabend (22. Juni) zu führen und Joko auf die Ratebank zu schicken. Kann sie die Ausgabe erneut gewinnen? Oder werden diesmal die anderen beiden Gäste, Musiker Mark Forster und Entertainer Riccardo Simonetti, siegen? Vor allem aber ist Joko Winterscheidt höchst motiviert, sich seine eigene Show zurückzuholen.

„Wer stiehlt mir die Show“: ESC neu aufgelegt

Anke Engelke hat sich für „Wer stiehlt mir die Show?“ einen ganz besonderen Clou ausgedacht. Denn die Comedian gestaltet ihre Show nach dem ESC und steht dabei am Anfang gleich einmal selbst auf der Bühne, bevor ihre musikalische Performance von Conchita Wurst abgelöst wird.

Nachdem Engelke zunächst in einer bodenlangen Robe die Sendung eröffnete, überraschte sie die Zuschauer mit einem galanten Garderobenwechsel. Denn unter ihrem Kleid befand sich ein weiteres und kürzeres. Dass sich das allerdings so gar nicht zum Moderieren eignet, stellt die 58-Jährige schon nach wenigen Minuten fest.

„Wer stiehlt mir die Show“: Fehlgriff bei Outfit

Um bei „Wer stiehlt mir die Show“ die nächste Regie zu übernehmen, müssen die Kandidaten in acht Raterunden und einem Finale überzeugen. In der ersten Runde ist zunächst Allgemeinwissen gefragt. Mark Forster, Joko Winterscheidt und Riccardo Simonetti müssen sich von Mathe bis hin zur Grammatik und Biologie beweisen.

+++„Wer stiehlt mir die Show?“: Fans gehen auf die Barrikaden – „Muss das sein?“+++

Dabei muss Anke Engelke erst einmal einige Schulbücher rauskramen. In ihrem Minikleid gestaltet sich diese Aufgabe allerdings gar nicht mal so einfach. „Ich kann mich gar nicht bücken, ich habe nicht in diesem Kleid geprobt“, stellt sie die Ineffizienz des Outfits zur Schau.

Wer letztendlich das Rennen am Samstagabend bei „Wer stiehlt Anke Engelke die Show“ gewinnt, können gespannte Zuschauer auf ProSieben oder in der Joyn-Mediathek verfolgen.