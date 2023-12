WDR-Sendung warnt vor Grusel-Trend im Netz: Hunde leiden Höllenqualen

Wie kommt man nur auf solche Ideen? Es ist ein Video, das in den vergangenen Wochen häufig in den sozialen Medien zu sehen war. Ein Mann oder eine Frau betritt den Raum, der Hund wird hochgehoben, wie wild im Kreis gedreht und dabei gefilmt. Dabei heraus kommen Videos, in denen der Hund aussieht, als wäre er in eine Zentrifuge geraten. Ein „höchst bedenklicher und gefährlicher Trend“, wie es von der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ auf Instagram heißt.

„Die Dogspin Challenge ist ein höchst bedenklicher und gefährlicher Trend in den sozialen Medien“, heißt es dazu von der WDR-Tiersendung. Und weiter: „Bitte macht diese Challenge auf keinen Fall mit euren Haustieren nach, weil sie euren Hunden und Katzen gesundheitlich schaden kann!“

Widerlicher Hundetrend von WDR-Sendung angeprangert

Schon das „Teilen, Liken und Kommentieren der ursprünglichen Videos“ unterstütze diese Tierquälerei so „Tiere suchen ein Zuhause“. Selbst wenn es ein negativer Kommentar sei.

Bei den Followerinnen und Followern herrscht Fassungslosigkeit ob des erschreckenden Videos. „Wie kommt man denn auf so eine besch… Idee???? Menschen ey..“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Nutzer schreibt: „So etwas geht gar nicht. Ich finde sowieso, dass das ganze Social-Media-Getue mit den Hunden schrecklich ist. Menschen maßen sich an die Hunde zu verkleiden und so weiter. Ich hasse das.“

„Und wieder leiden die kleinen Hunde“

Während ein dritter Hundebesitzer schimpft: „So ein Scheiß. Bis was passiert, weil man Hunde einfach aus dem Schlaf reißt. Ich bringe allen bei, Hund ist tabu im Körbchen und dann sieht man so einen Trend. Was ich von solchen Hundebesitzern halte, darf ich gar nicht sagen. Und wieder leiden die kleinen Hunde.“ Ein vierter Hundefreund meckert: „Wird sowas irgendwo gemeldet? Die Hunde müssen vor ihren Haltern geschützt werden!“

Bleibt nur zu hoffen, dass das Aufklärungsvideo von „Tiere suchen ein Zuhause“ Wirkung zeigt und derlei Aktionen aus dem Internet verschwinden. Für die Tiere wäre es ein Segen.