WDR-Moderator Micky Beisenherz offen: „Ja, es stimmt“

Es ist das heißersehnteste Spiel der vergangenen Jahre. In dieser Woche veröffentlichte das Spielestudio „Rockstar Games“ zehn Jahre nach Erscheinen des Vorgängers „GTA V“ endlich den Trailer zu „GTA VI“. Zwar müssen sich die Gamer bis zum endgültigen Erscheinen des Titels, „GTA VI“ soll erst im Jahre 2025 erscheinen, noch ein paar Monate gedulden. Die Euphorie ist dennoch unglaublich. Und so wurde der Trailer schnell zu einem der am meistgeklickten Videos der Woche, brach sogar einige Rekorde. 24 Stunden nach Freischaltung wurde der Clip schon über 90 Millionen Mal abgerufen. Doch nicht nur das, die Screenshots aus dem Video wurden Tausendfach als Meme genutzt. In einem war Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu sehen. Und auch Micky Beisenherz nutzt das ikonische Bild für eine kleine Montage.

„Ja, es stimmt“, schreibt Micky Beisenherz bei Instagram. Dort veröffentlichte der Moderator der WDR-Talksendung „Kölner Treff“ eine Fotomontage des Titelbildes von „GTA VI“, montierte sein Gesicht und das Bild seiner Partnerin hinein.

WDR-Moderator Micky Beisenherz ins neue „GTA“ gephotoshopt

Die Fans jedenfalls sind begeistert von dem stylishen Pärchen. „Palmen in Recklinghausen??“, witzelt ein Follower über die Heimat des Moderators. Ein anderer scherzt: „Tendiere eindeutig dazu, mir die zweite Version zu kaufen. Wo kann man vorbestellen?“

Und auch die Garderobe von Micky Beisenherz kommt nicht zu kurz. Zeigt sich der 46-Jährige doch gerne mal im stylishen Rollkragenpulli, fehlt der in der Bildmontage jedoch komplett. Dort trägt die Hauptfigur lediglich ein Unterhemd. „Ohne Rolli? An den Herzen der Fans vorbei entwickelt“, scherzt daher ein Follower.

Es scheint also ein Interesse zu bestehen, dass Micky Beisenherz eine Gastrolle im neuen „Grand Theft Auto“-Spiel bekommt. Und vielleicht liest Rockstar Games hier ja mit …