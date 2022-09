WDR: Schock für Starmoderatorin – „Ich kann es nicht fassen“

Da ist aber jemand ganz schön wütend. Der WDR-Moderatorin Marita Köllner platzt auf Mallorca jetzt endgültig der Kragen.

Die WDR-Moderatorin Marita Köllner und waschechte Kölnerin ist Karnevalistin aus Leidenschaft. Nebenbei ist sie auch noch Sängerin und schmettert gerne mal das ein oder andere Karnevalslied. Kein Wunder, dass sie dann früher oder später auf Mallorca landet, um dort zu performen. Doch bei diesem Termin geht von Anfang an alles schief.

WDR-Moderatorin Marita Köllner sollte auftreten – dann stand sie vor geschlossener Tür

Ohne jeglichen Kommentar ließ der Besitzer einer Diskothek in El Arenal die Moderatorin sitzen. Diese gibt seit Wochen ihren Namen für die Popup-Disco „Maritas kleines Paradies“ her und zieht damit ganz viel Publikum an. Als sie am Donnerstagabend dann auftreten sollte, steht sie vor verschlossenen Türen: „Er hat einfach nicht aufgeschlossen. Warum, wieso, weshalb – ich weiß es nicht. Ich gebe nur meinen Namen. Auf alles andere habe ich keinen Einfluss“.

Das ist der WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln):

Wurde 1956 gegründet

Produziert öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehsendungen

Ist die größte Sendeanstalt der ARD

Hat seinen Hauptsitz in Köln

Ist an der Anzahl der Mitarbeiter gemessen der zweitgrößte Sender Europas – nach der BBC

WDR-Moderatorin Marita Köllner zieht Anwalt hinzu

„Ich bin zutiefst enttäuscht und kann es nicht fassen. Ich fühle mich genau so verschaukelt wie ihr“, sagt die Sängerin. Doch ganz so einfach wird der Betreiber der Diskothek wohl nicht davon kommen. Wie „Express.de“ berichtet, ist der Anwalt der Moderatorin bereits eingeschaltet: „Ich werde alles meinem Anwalt übergeben, ich bin so etwas von enttäuscht“.

Auch alle nachkommenden Auftritte von Marita Köllner in diesem Club fallen jetzt ins Wasser. Für die Sängerin eine bittere Enttäuschung.

