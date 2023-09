WDR-Star Mona Ameziane auf Hochzeit: Plötzlich klingelt ihr Handy Sturm

Ein schöner Abend mit Freunden, einfach mal abschalten, gut essen und trinken, tanzen, Spaß haben – so sollte es eigentlich sein, wenn man auf einer Hochzeit eingeladen ist. So sollte es auch bei Mona Ameziane sein. Seit 2022 gehört die 29-Jährige zum Moderatorenteam der WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“. Und ausgerechnet dieser Job sorgte nun dafür, dass während eben jener Vermählungsfeier ihr Handy temporär nicht mehr still stand. Doch was war geschehen?

Die WDR-Moderatorin sorgt in ihrer Instagram-Story für Klarheit. Dort teilte Ameziane das Bild ihres Tischkärtchens. Wenig überraschend war darauf „Mona“ zu lesen. Mit der Geschichte an sich hatte das jedoch wenig zu tun. Die klärte die gebürtige Marlerin schriftlich auf.

WDR-Moderatorin Mona Ameziane in der „heute Show“

Zu dem Kärtchen schrieb Mona Ameziane nämlich: „Wenn du auf einer Hochzeit bist und plötzlich 30 Mal diese Nachricht bekommst: ‚Du bist in der Heute Show!!!‘ Dann kann das sehr viel Schlimmes bedeuten …“

So schlimm war es am Ende dann aber doch nicht. Denn worum ging es in dem Beitrag der ZDF-Satire-Sendung mit Mona Ameziane wirklich? Es ging um die AfD und die Umfrage-Rekorde, die die Partei derzeit reihenweise bricht.

Erleichterung pur bei Mona Ameziane

Und so fragte „heute Show“-Anchorman Oliver Welke: „Bei aller Freude am Gruseln. Muss es jetzt wirklich stündlich eine neue Sonntagsfrage geben?“ Um dann Moderations-Schnipsel verschiedener Sendungen einzublenden. Darunter auch einer von Mona Ameziane aus der WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“, in der die 29-Jährige lediglich das Wort „Rekordhoch“ intoniert.

Scheinbar hatte die Moderatorin deutlich Schlimmeres befürchtet. Und so teilte sie im weiteren Verlauf ihrer Instagram-Story ein Bild von sich, auf dem sie herzhaft lacht. Dazu schreibt Ameziane: „So sieht die pure Erleichterung aus. Ich feiere dann mal weiter.“ Das sei ihr auf jeden Fall gegönnt.