Wayne Carpendale: „Wir reden mindestens eine Nacht nicht miteinander“

Glamour, Blitzlichtgewitter und prominente Gesichter – das Amazon Prime Berlinale-Dinner in Berlin hatte einiges zu bieten. Und mittendrin: Annemarie und Wayne Carpendale. Das Traumpaar der deutschen Promi-Szene feiert sage und schreibe 17 Jahre Liebe – und es scheint kein Ende in Sicht.

Wayne Carpendale verriet im exklusiven Gespräch mit DER WESTEN beim Amazon-Prime-Dinner „A Night to Remember“ das Erfolgsgeheimnis ihrer Beziehung. „Sich immer wieder neu zu entdecken, sich nicht gehen zu lassen, sich immer wieder neu zu überraschen – keine Flatline-Beziehung zu führen“, verriet er. Für Wayne ist es wichtig, die Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam zu meistern. „Wir freuen uns auch nach 18 Jahren, einfach gemeinsam rauszugehen und Spaß zu haben.“

Wayne Carpendale enthüllt das Geheimnis seiner Ehe

Doch was passiert, wenn die beiden zusammenarbeiten? Überraschung: „Wir streiten uns mindestens einmal oder reden eine Nacht nicht miteinander“, gesteht Wayne lachend. Aber genau diese Reibungen bringen frischen Wind in ihre Beziehung. „Das liegt auch daran, dass wir sehr unterschiedlich in der Herangehensweise beim Arbeiten sind. Das führt dann zu Reibungen und Stress.“

+++ Auch spannend: Howard Carpendale macht offenes Geständnis – „Es war unglaublich“ +++

Wayne und Annemarie, die 2007 geheiratet haben, zeigen, dass eine erfolgreiche Ehe nicht ohne Ecken und Kanten auskommt. „Der Mann, der uns getraut hat, sagte schon damals, dass Reibungen zu etwas Besserem führen“, erklärt Wayne. Eine sogenannte Flatline-Beziehung wäre für beide nichts.

Scheint so, als ob es bei dem Power-Duo keinen Platz für Langeweile gibt.