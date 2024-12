Howard Carpendale macht offenes Geständnis – „Es war unglaublich“

Howard Carpendale ist eine Legende des deutschen Schlagers und bekannt für Hits wie „Hello Again“ und „Ti Amo.“ Sein Leben auf der Bühne wirkt auf den ersten Blick makellos. Doch hinter den Kulissen sieht es anders aus, wie sein Sohn Wayne Carpendale in der Dokumentation „Durch meine Augen – Mein Vater Howard Carpendale“ nun schonungslos offenlegt.

Howard Carpendale: Ehrlicher Einblick

Howard Carpendales Sprössling Wayne, bisher bekannt als Schauspieler und Moderator, wagt sich erstmals in die Rolle des Filmemachers. Zwischen Herbst 2023 und Sommer 2024 begleitete er seinen Vater mit der Kamera – und das ganz ohne Filter.

„Ich weiß genau, wenn man liest, Vater und Sohn machen eine Doku, dann wird der normale Zuschauer denken: ‚Ach, das wird schon ganz schön kitschig und lieb und nett sein.‘ Und das ist genau das Gegenteil“, betont Howard im RTL-Interview.

Eine zentrale Szene der Dokumentation zeigt den 78-jährigen Sänger, wie er trotz gesundheitlicher Rückschläge eine große Tournee durchzog. Die Kamera hat festgehalten, wie Howard dabei an seine Grenzen gegangen ist. „Es ist authentisch und ich glaube, für mein Gefühl ist das sehr oft so, dass das gerade in unserem Musikgenre fehlt.“

Howard Carpendale: Sohn machte prägende Erfahrung

Doch nicht nur die Bühne spielt eine Rolle. Wayne taucht auch in die schwierigen Zeiten seiner Familie ein. Nach Howards vorläufigem Bühnenabschied 2003 rutschte der Sänger in eine tiefe Depression.

Für Wayne eine prägende Erfahrung: „Natürlich ist das erst mal ungewöhnlich in der Vater-Sohn-Beziehung, aber jeder Sohn hat seinen Vater auch schon gestützt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, füreinander da zu sein. Ihm ging es nicht gut. Ich bin rübergeflogen, ich habe geholfen und er hat den Weg dann selbst bestritten.“

Diese Selbstverständlichkeit beeindruckt Howard bis heute. „Das war eine sehr große Aufgabe. Du warst mit jemandem zusammen. Es war Weihnachten, da trennen sich Paare ungern und du hast meine Krankheit vorgezogen. Das werde ich nie vergessen. Es war unglaublich.“

Für Wayne jedoch kein außergewöhnlicher Akt: „Mir ging es jetzt vor ein paar Wochen nicht so gut, da hat mein Dad sich ins Auto gesetzt und war schon auf dem Weg zum Flughafen, um mich abzuholen. So sind wir da. Das ist eine Selbstverständlichkeit für uns.“ Eine Beziehung die zeigt: Vater und Sohn gehen durch dick und dünn.