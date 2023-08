Wacken 2023: Tausende warten vor den Toren – doch SIE darf rein

Für alle angereisten Metal-Fans gleicht diese Nachricht einer wahren Hiobsbotschaft: Die Veranstalter von Wacken 2023 verkünden am frühen Mittwochmorgen (2. August) offiziell den Einlass-Stopp. Der Grund: Das Wetter spielt einfach nicht mit und macht die Fläche unbenutzbar. Es gibt nun keine Chance mehr, auf das Gelände in dem kleinen Ort im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein zu kommen.

Glücklich dürfen sich die schätzen, die es kurz vor knapp noch auf das schlammige Wacken-Gelände geschafft haben. Unter ihnen auch eine Promi-Dame.

Wacken 2023: Fitness-Influencerin schafft es auf das Gelände

Dass Fitness-Influencerin Sophia Thiel ein großer Fan des Metal-Festivals ist, hat sie 2022 bereits unter Beweis gestellt. Mit aufwändigen Kostümen, wilden Frisuren und auffälligem Make-up machte 28-Jährige Wacken im vergangenen Jahr unsicher. Und auch dieses Jahr ist sie beim Wacken Open Air mit von der Partie.

In ihren Instagramstories zeigte Sophia Thiel bereits am Dienstag (1. August), wie sie sich auf die bevorstehenden Tage vorbereitete. Ein Besuch beim Friseur, um die passende Frisur machen zu lassen, stand dabei ganz oben auf der To-Do-Liste. Doch ein Tag später folgt die Schocknachricht: Die Veranstalter schließen am Mittwochmorgen die Tore und lassen, trotz erfolgter Anreise, keine Besucher mehr auf das Gelände. Für die Influencerin scheint das jedoch kein Hindernis zu sein.

Sophia Thiel bei Wacken 2023

Wie uns das Management der 28-Jährige exklusiv bestätigt, befindet sich Sophia auf dem Gelände des Metal-Festivals. Von dort aus wird sie den Fans Einblicke über Social Media geben, heißt es.

Während also Tausende Fans vor den Toren warten und nicht reinkommen, hat es die Influencerin geschafft. Ihre 1,3 Millionen Fans dürften sich für sie freuen. Vor allem dürfen sie sich über die exklusiven Einblicke vom Schlammfeld freuen.