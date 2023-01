Vox präsentiert neue Dating-Show: Aida-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Im Urlaub flirtet es sich doch immer noch am besten. Kein Stress, keine Verpflichtungen, schönes Wetter und kühle Drinks. Das dachte sich wohl auch der Sender Vox und verlegte seine neue Dating-Show „Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See“ direkt einmal auf eines der beeindruckendsten Kreuzfahrtschiffe, das gerade über die Meere schippert: Die AIDAcosma.

Über 6.000 Passagiere finden hier in 2.732 Kabinen Platz. Unter ihnen auch die Singledamen Agnes (26), Bianca (51), Olga Maria (36) und Ulrike (47). Sie dürfen sich mit Unterstützung von Vox auf der Aida einen Traummann angeln.

Vox schickt vier Single-Damen an Bord der AIDAcosma

Das Konzept ist leicht erklärt. Auf dem Weg durchs Mittelmeer präsentiert der Sender seinen liebeshungrigen Kandidatinnen in jedem Hafen einen neuen Mann. Die Frau darf nach dem Date dann entscheiden, ob sie den Herrn weiterhin mit auf die Reise nimmt, oder ob er im nächsten Hafen von Bord gehen muss.

Die Kreuzfahrt beginnt dabei in Barcelona. Von der spanischen Metropole aus geht es nach Palma. Dann warten die Häfen von La Spezia (Cinque Terre und Pisa) und Civitavecchia (Rom), bevor es über Korsika zurück nach Barcelona geht. Vox zeigt die Folgen seiner neuen Datingshow „Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See“ ab dem 14. Februar 2023 – wie passend: Valentinstag – jeden Dienstag um 20.15 Uhr. Vorab können die Nutzer von RTL Plus schon eine Woche vorher schauen, wie es den Single-Damen an Bord des Kreuzfahrtschiffes ergeht.

Mehr Nachrichten:

Moderiert wird die lustige Liebesreise übrigens von niemand Geringerem als Wayne Carpendale. Der hat schließlich auch Erfahrung mit Kreuzfahrtschiffen. Erst an Neujahr war der Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale zusammen mit seiner Frau Annemarie Carpendale an Bord des ZDF-Traumschiffes. Er wird also wissen, worauf es auf einem Kreuzfahrtschiff wirklich ankommt.