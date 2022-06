Vox-Star Detlef Steves begegnet plötzlich IHM – „Ich hatte so Angst“

Reality-Star Detlef Steves ist durch seine cholerische und energische Art bekannt geworden. Der Vox-Star lässt sich normalerweise nicht so schnell klein kriegen – doch als der ehemalige Gastronom eine unheimliche Begegnung hat, wird selbst ihm ganz anders.

Vox-Star Detlef Steves in Angst – das ist der Grund

Als ehemaliger Star der Vox-Show „Ab ins Beet“ müsste sich Detlef Steves eigentlich mit allerlei Insekten und Krabbeltierchen gut auskennen. Ein Instagram-Beitrag von Comedian Mario Barth lässt nun allerdings anderes vermuten.

---------------------------------------

Das ist Vox-Star Detlef Steves:

Der ehemalige Gastronom wurde am 23. Januar 1969 in Moers geboren

Seit 2009 ist Detlef Steves in der Vox-Doku-Soap „Ab ins Beet!“ zu sehen

Als Publikumsliebling bekam er sogar eigene Formate beim Sender – darunter „Detlef muss reisen“, „Detlef baut ein Haus“ und „Detlef & Nicole – 100 Tage wir“

----------------------------------------

Denn als Barth auf Instagram zu einem Foto von einem ungewöhnlichen Schmetterling seine Follower fragte, mit was er es da zu tun hat, meldete sich prompt „Deffi“ zu Wort. „Hab ich letztens auch gesehen. Ich hatte so Angst, dass dieses Gerät mich angreift und Eier unter meine Haut legt“ , gesteht der 53-Jährige in den Kommentaren.

Vox-Star Detlef Steves hat von eine unheimliche Begegnung offenbart. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Vox-Star Detlef Steves sorgt für Lacher

Mit seiner Bemerkung hat Steves seinem TV-Kollegen Mario Barth wohl glatt die Show gestohlen, viele Follower amüsieren sich über den Kommentar des Vox-Promis. Einige gruseln sich ebenfalls vor dem Insekt, nennen es „die neuste Corona-Mutation“ oder eine „Spinne mit Wintermütze.“

Vereinzelte Follower klären die Instagram-Community aber schließlich auf: „Das ist ein Blausieb, ich hab's gegoogelt. Eine Schmetterlingsart“, schreibt eine Frau.

-------------------

Mehr aktuelle TV-Nachrichten:

-------------------

Na, das klingt tatsächlich ziemlich ungefährlich! Da haben die TV-Stars Mario Barth und Detlef Steves wohl noch einmal Glück gehabt...