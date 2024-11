Vox: Nach Ausstrahlung von „Goodbye Deutschland“ wird es deutlich

Seit Jahren begleiten die Vox-Kameras Auswanderer bei „Goodbye Deutschland“. Die Zuschauer werden Teil zahlreicher Einzelschicksale, die mal gut und mal böse enden. Am Freitagabend (8. November) zeigt der Sender eine neue Folge der Doku-Reihe.

Dort geht es unter anderem um Sabrina und Pablo, die in ein neues Leben in Dubai starten und als Immobilienmakler sesshaft werden wollen. Ein Tag nach der Ausstrahlung erreicht Vox jedoch eine unschöne Nachricht.

Vox muss nach „Goodbye Deutschland“ einstecken

Die Konkurrenz an diesem Freitagabend war ziemlich groß. Sat.1 ging beispielsweise mit der beliebten Castingshow „The Voice of Germany“ an den Start. RTL setzte hingegen auf Action in der Spielsendung „Ninja Warrior Germany“. Konnte Vox sich da mit der Auswanderer-Doku durchsetzen?

Wie das Branchenmagazin DWDL am Tag nach der Ausstrahlung berichtet, tat sich der Sender durchaus schwer. Die neue Folge verfolgten rund 780.000 Menschen vor den TV-Bildschirmen. In Sachen Marktanteil beim jüngeren Publikum kann man sich bei Vox noch freuen – 7,6 Prozent waren es an diesem Abend.

Vox hinter der Konkurrenz

Tagessieger in der Primetime ist mal wieder das ZDF. Mit der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ erreichte man beim öffentlich-rechtlichen Sender 4,62 Millionen Zuschauer. Und auch „The Voice of Germany“ bei Sat.1 konnte mehr Menschen überzeugen als „Goodbye Deutschland“. Dort schauten 1,47 Millionen Menschen zur besten Sendezeit zu.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt die neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ aktuell freitags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.