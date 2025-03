Vox-Star Danni Büchner auf 180: Fan bringt sie zum Ausrasten

Sie ist laut, direkt und sorgt immer wieder für Diskussionen: Vox-Star Daniela „Danni“ Büchner ist aus der deutschen Reality-TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Ob in „Goodbye Deutschland“, im „Dschungelcamp“ oder auf Instagram – die fünffache Mutter teilt ihr Leben mit der Öffentlichkeit und nimmt dabei selten ein Blatt vor den Mund.

Das kommt bei ihren Fans nicht immer gut an. Ihre ehrliche Art wird von den einen gefeiert, von anderen als überheblich abgestempelt. Jetzt sorgt ausgerechnet eine harmlose Frage für den nächsten Aufreger.

Danni Büchner platzt der Kragen

Auf Instagram, wo Danni stolze 354.000 Follower hat, gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf der Sonneninsel. Doch wer dachte, eine simple Wetterfrage sei unverfänglich, liegt gewaltig daneben! Ein Fan wollte einfach nur wissen, wie das Wetter an Ostern auf Mallorca wird. Eigentlich nichts Besonderes, doch Danni sah das offenbar ganz anders und reagierte genervt.

„Leute! Jetzt mal ernsthaft!!! Das Wetter ändert sich, wie es möchte“, echauffiert sich die Auswanderin in ihrer Instagram-Story. Für einige Fans ein völlig übertriebener Ausbruch. Ein User fühlte sich von der patzigen Antwort angegriffen und schrieb ihr eine Direktnachricht. Sein Vorwurf: Man hätte auch netter antworten können. Doch anstatt sich zu entschuldigen, legte Danni nach.

Danni Büchner feuert zurück

So feuert Danni in ihrer Instagram-Story zurück: „Auch wenn ich hier seit neun Jahren lebe – ich habe noch nie Auswanderer-Tipps gegeben, noch nie Wettervorhersagen gemacht. Weil: Im April ist es hier wie in Deutschland! Wir haben alle Google auf dem Handy und Mr. Google weiß einfach alles. Ich bin wirklich die falsche Ansprechpartnerin.“

Während einige Fans Danni für ihre ehrliche Art feiern, werfen ihr andere Überheblichkeit vor. „Soo unsympathisch und gemein. Bin richtig enttäuscht von deiner Art“, schrieb ein enttäuschter Follower. Andere verteidigen sie: „Muss sie jetzt ernsthaft jedem das Wetter ansagen? Sie ist ja keine Wetterfee!“

Eines ist sicher: Vox-Star Danni Büchner schafft es immer wieder, mit den kleinsten Dingen für Gesprächsstoff zu sorgen – ob nun gewollt oder nicht!