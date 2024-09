Jochen Schweizer: Nach „Höhle der Löwen“ geht die Nachricht rum

Es war einmal eine Gründershow, die mit fesselnden Ideen und mutigen Unternehmern die Bildschirme eroberte. Doch in der jüngsten Folge von „Die Höhle der Löwen“ zeigte sich, dass selbst die stärksten Raubtiere manchmal leise auftreten müssen.

Am 2. September kehrte die beliebte Vox-Sendung in die Jubiläumsstaffel zurück. Mit 1,23 Millionen Zuschauern am Montagabend startete die Show auf gewohnt hohem Niveau. Die Fans freuten sich auf spannende Pitches und die scharfen Zungen von Investoren wie Jochen Schweizer und Judith Williams. Doch die spannende Frage bleibt: Kann die Sendung die Zuschauer auch nach der Auftaktsendung fesseln?

„Höhle der Löwen“: Zahlen sprechen eine deutliche Sprache

Ein Blick auf die Top 25 der meistgesehenen Sendungen beim Branchenmagazin „DWDL“ zeigt, dass „Die Höhle der Löwen“ es beim Gesamtpublikum nicht unter die Besten 25 geschafft hat. Mit 1,48 Millionen Zuschauern schnappte sich RTLs „Exklusiv – das Star-Magazin“ den 25. Platz. Das bedeutet, dass die Gründer-Show darunter rangiert.

Doch in der jüngeren Zielgruppe sieht das Bild anders aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen kann die Show ordentlich punkten. 0,50 Millionen Zuschauer verfolgten gespannt die neuen Ideen der Unternehmer, was einem soliden Marktanteil von 11,1 Prozent entspricht. Während ARD und RTL in dieser Gruppe die Nase vorn hatten, bleibt der Wert für Vox trotzdem solide.

Die Herausforderung für „Die Höhle der Löwen“ besteht nun darin, den Schwung mitzunehmen und weiterhin innovative Ideen zu präsentieren, die nicht nur die Löwen, sondern auch das Publikum begeistern. Die nächste Episode wartet bereits und mit ihr die Hoffnung auf mehr Biss und Brüllerfolge!

Neue Folgen von „Die Höhle der Löwen“ laufen immer montags ab 20.15 Uhr bei Vox.