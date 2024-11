„First Dates“: Kandidaten-Traum geplatzt: „Schauen wir mal, wie es weiter geht“

Die Liebe – ein allgegenwärtiges Phänomen, mit dem jeder früher oder später Berührungspunkte hat. In der heutigen Zeit gestaltet sich das Dating-Leben tendenziell eher schwierig. Daher hat der Sender VOX die Dating-Show „First Dates“ ins Leben gerufen. Seit der ersten Folge im Jahr 2018 begleitet Moderator Roland Trettl nun schon Paare, die sich bei einem „Blind-Date“ in einem Restaurant zum ersten Mal begegnen.

Doch das gab es bei der VOX-Sendung „First Dates“ noch nie – Kandidat Manfred hatte bereits vor seinem Date eine Vorahnung, wem er gleich begegnen wird. In der Folge vom 15. November möchte Single Manfred eigentlich die Liebe finden und wagt sich daher ins Abenteuer Blind-Date. Direkt beim Betreten des „First Dates“-Restaurant berichtet der 74-Jährige von seinem Traum der letzten Nacht. „Ich habe geträumt sie heißt Gudrun“, gesteht Manfred aufgeregt. Gastgeber Roland Trettl muss ihn dahingehend enttäuschen: „Nein. Sie heißt Anne.“

Single-Dame Anne ist absoluter IT-Nerd, mit großer Begeisterung für die Mathematik. Ihr großer Wunsch ist jemanden zu treffen, mit dem sie ihre Freizeit verbringen kann. Wichtig dabei ist der 69-Jährigen aber, dass ihr Partner sie nicht einengt. Im Restaurant trifft sie dann auf Manfred. Direkt zu Beginn überrascht der 74-Jährige die Rentnerin mit einem kleinen Geschenk.

Anne sucht nach einem familienfreundlichen Partner, der ihre Unabhängigkeit respektiert. Die Single-Lady ist seit drei Jahren alleinstehend und trifft nun in der VOX-Sendung „First Dates“ auf Rentner Manfred. Dieser lebt nur ungern allein und sehnt sich nach einer Partnerin, die seine Augen zum Strahlen bringt. Manfred bemerkt direkt zu Beginn des Dates Annes stilvolle Kleidung und überreicht ihr ein kleines Mitbringsel: ein Glas Honig. Anne ist begeistert und spricht Manfred auf seinen Dialekt an.

Im Verlauf des Gesprächs stellen Anne und Manfred immer mehr Gemeinsamkeiten fest. Beide kommen aus Frankfurt und Manfred hat sogar mal in der Nähe von Annes Großmutter gelebt. Die 69-Jährige ist von der ersten Begegnung an der Bar sehr angetan und freut sich auf den weiteren Abend. Wenn das mal nicht nach einem perfekten Start in ein „First Date“ klingt. Ob Manfred auch mit Anne statt Gudrun zufrieden ist und die beiden noch mehr Gemeinsamkeiten finden, das seht ihr am 15. Dezember um 18 Uhr bei VOX oder jederzeit auf RTL+.