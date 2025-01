Kurz nach „Verstehen Sie Spaß?“ macht die Nachricht die Runde

Prominente mit versteckter Kamera mal so richtig reinlegen und veräppeln? Das gibt es nur in der ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“. An diesem Freitagabend (27. Dezember) mussten unter anderem Reality-Star Detlef Steves und Schauspieler Simon Schwarz dran glauben.

Die Reaktionen auf die neue Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ fielen im Netz eher gemischt aus. Doch was sagen die Zahlen ein Tag nach der Ausstrahlung? Konnte man die Zuschauer mit der ARD-Sendung vor den Bildschirmen halten?

„Verstehen Sie Spaß?“: ARD erreicht die Nachricht

Am Freitagabend war die Konkurrenz in der Primetime mal wieder riesig. Zum Jahresende schicken die Sender besonders erfolgreiche Formate an den Start, um die Zuschauer abzuholen. Während die ARD also auf „Verstehen Sie Spaß?“ setzte, zeigte das ZDF beispielsweise den Krimi „Jenseits der Spree“. RTL sendete an diesem Abend eine Wiederholung von „Die Ultimative Chart Show“.

Die Quote, die das Branchenmagazin DWDL am Tag nach der Ausstrahlung öffentlich macht, spricht für sich. Großer Sieger zur besten Sendezeit war mit Abstand das ZDF. Der Krimi mit Jürgen Vogel erreichte sage und schreibe 6,03 Millionen Menschen und sicherte dem Sender so einen Marktanteil von 25,3 Prozent. Da kann die ARD nur schwer mithalten.

„Verstehen Sie Spaß?“ bloß auf Platz zwei

Die Sendung mit Barbara Schöneberger muss an diesem Abend kleinere Brötchen backen. Dort waren nämlich „nur“ 2,69 Millionen Zuschauer dabei, was einem Marktanteil von 12,2 Prozent bedeutet. Ein kleines Trostpflaster gibt es für „Verstehen Sie Spaß?“ dann aber doch noch. In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holen sie sich den Tagessieg in der Primetime.

Sendung verpasst? Die komplette Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ gibt es kostenlos in der ARD-Mediathek im Stream.