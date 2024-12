„Verstehen Sie Spaß?“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Größter Mist“

Barbara Schöneberger weiß, wie man für Unterhaltung sorgt – und für ordentlich Verwirrung bei den Stars! Am Freitagabend (27. Dezember) hieß es in der ARD wieder: „Verstehen Sie Spaß?“ Mit versteckter Kamera und cleveren Fallen bringt das Kultformat diesmal Prominente wie Reality-Star Detlef Steves oder Schauspieler Simon Schwarz an ihre Grenzen.

Doch die fiesen Streiche stießen nicht bei allen Zuschauern auf Begeisterung!

„Verstehen Sie Spaß?“: Zuschauer äußern Kritik

Wenn Barbara Schöneberger in der ARD zu „Verstehen Sie Spaß?“ lädt, darf sich vor den Bildschirmen wieder amüsiert werden! Doch dafür mussten die Promis ordentlich einstecken. Detlef Steves musste als ehemaliger Gastronom ein Streetfood-Festival leiten – und das Chaos war vorprogrammiert. Nichts lief wie geplant und die Technik brachte ihn zum Verzweifeln.

Aber auch „Eberhoferkrimi“-Star Simon Schwarz entging dem Spaß nicht: Ein guter Freund lockte ihn selbst in die Falle und sorgte für so manche brenzlige Situation.

Doch während dies im ARD-Studio für Lacher sorgte, fanden einige die Streiche weniger gelungen. Auf der Social-Media-Plattform X häuften sich kritische Kommentare zur Sendung. „Größter Mist aller Zeiten“, schrieb ein Nutzer, während ein anderer spottete: „Ab wann wird es lustig? Dann könnte man schon einmal vorspulen!“

„Verstehen Sie Spaß?“: Fans werden deutlich

Dennoch gab es auch zahlreiche positive Reaktionen. Auf Instagram teilte der offizielle Account des Formats Clips der aktuellen Folge. Darunter kommentierten Fans: „Sensationell. Läuft und wir sind gespannt!“ oder „Freue mich schon darauf!!!“ Die clever inszenierten Pranks kamen also bei vielen gut an.

Die aktuelle Folge steht nach Ausstrahlung in der ARD-Mediathek bereit. Und eines ist sicher: „Verstehen Sie Spaß?“ bleibt ein Format, das gleichermaßen begeistert und polarisiert.