„Verstehen Sie Spaß?“: Sender kündigt Änderungen an – Zuschauer werden es sofort sehen

Auch 2025 dürfen sich „Verstehen Sie Spaß?“-Fans auf neue Folgen ihrer Lieblingssendung gefasst machen. Doch es warten auch einige Änderungen auf die Zuschauer der ARD-Show.

Seit 2021 moderiert Barbara Schöneberger „Verstehen Sie Spaß?“. Die Blondine übernahm das Format von Guido Cantz, der seit 2010 als Gesicht der Samstagabend-Show fungierte. Und zumindest an der Besetzung von „Verstehen Sie Spaß?“ wird sich 2025 nichts ändern. Schöneberger bleibt dem ARD-Format als Moderatorin erhalten. Dafür dürfen sich die Zuschauer auf andere Änderungen gefasst machen.

„Verstehen Sie Spaß?“ kämpfe zuletzt mit miesen Quoten

Gegenüber Ippen Media betonte ein SWR-Pressesprecher: „Wir feilen an jeder einzelnen Ausgabe von ‚Verstehen Sie Spaß?‘.“ Dabei kämpfte das Format zuletzt noch mit sinkenden Quoten. So lockte das Sommer-Best-Of nur noch 1,72 Millionen Menschen vor die Bildschirme.

„Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Nachdruck daran, dieses Format weiterzuentwickeln und wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer dafür zu gewinnen“, versprach ARD-Programmdirektorin Christine Strobl im Interview mit „HÖRZU“.

Das wollen die „Verstehen Sie Spaß?“-Verantwortlichen ändern

Und dieses Vorhaben soll jetzt auch in die Tat umgesetzt werden, wie der Pressesprecher des SWR weiterhin verriet. „Wir werden noch mehr Promis in die Falle locken, arbeiten an mehr überraschenden Momenten in den Shows und werden weiterhin Menschen pranken, die es nach Meinung ihres privaten Umfeldes verdient haben“, heißt es. „Darüber hinaus arbeiten wir intensiv weiter an einem plattformübergreifenden Erlebnis ‚Verstehen Sie Spaß?‘.“

Da kommt also einigen auf die Zuschauer zu – man darf gespannt sein, ob die Änderungen tatsächlich auch Früchte tragen werden.