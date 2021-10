Verona Pooth teilt Bilder mit Franjo: Kollegin wird deutlich – „Nehmt euch‘n Zimmer“

Seit 21 Jahren bereits gehen Verona Pooth und Franjo Pooth gemeinsam durchs Leben. Geheiratet hat das Paar dann 2004. Und es scheint, als wären Franjo und Verona Pooth noch immer so verliebt wie am ersten Tag.

Darauf zumindest lassen die aktuellen Fotos der 53-Jährigen schließen. Sie zeigen Verona Pooth und ihren Franjo Hand in Hand am Meer, Arm in Arm am Meer und wahlweise auch knutschend am Meer. Wie zwei verliebte Teenager schauen sie in die untergehende Sonne Mallorcas.

Verona Pooth: Süße Fotos mit Franjo am Meer

Dazu schreibt Verona: „Just us two. I love Franjo.“ Was wohl so viel heißen soll wie: „Nur wir zwei. Ich liebe dich Franjo.“

--------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

---------------------

Die Fans jedenfalls sind hin und weg. Und werden in den Kommentaren mehr als deutlich. Sie glauben nämlich, das auf diesen Fotos ein absolutes Traumpaar zu sehen. „Ohne Worte“, schreibt beispielsweise ein Follower. Und ein anderer schreibt: „Wunderschönes Paar, wunderschöne Fotos.“

Verona Pooth: Fans feiern die süßen Liebes-Bilder

Einer Kollegin von Verona scheint das jedoch ein wenig zu intim zu werden. So kommentiert „The Masked Singer“-Jurorin Ruth Moschner: „Nehmt euch‘n Zimmer!“

Darüber konnte Verona Pooth nur müde lächeln und schickte lediglich ein glückliches Smiley. Sie wusste wohl, dass Moschner das nicht allzu ernst gemeint haben dürfte.

----------------------------------------

Mehr zu Verona Pooth:

Verona Pooth: Heißer Schnappschuss – doch ein Detail stört die Fans gewaltig

Verona Pooth: „Jeder hörte zu!“ – so war ihr letztes Treffen mit Dieter Bohlen

Verona Pooth: Fieser Kommentar von Fans – doch die Reaktion der Moderatorin wird dich zum Lachen bringen

----------------------------------------

Wow, diese Fotos von Verona sind wirklich heiß. Hier lässt die Moderatorin gaaaaanz tief blicken.