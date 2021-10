Verona Pooth zeigt, was sie hat.

Verona Pooth gewährt in diesem heißen Video besonders tiefe Einblicke: „Too hot in here“

Es scheint, als könne diese Frau einfach nicht altern. Oder hättest du gedacht, dass Verona Pooth schon 53 Jahre alt ist? Wir auf jeden Fall nicht. Besonders, wenn man sich das neueste Video des Werbestars auf Instagram anschaut.

Darin zeigt sich Verona Pooth nämlich extrem sexy. Und gewährt dabei auch noch ganz tiefe Einblicke. Doch was sehen wir in dem kurzen Video?

Verona Pooth: Sexy Bilder aus der Umkleidkabine

Eigentlich sind es zwei Fotos und ein Video. Geschossen beziehungsweise gefilmt wurden die Aufnahmen von Verona vermutlich beim Styling. Wir sehen die Frau von Unternehmer Franjo Pooth beim Styling.

Die 53-Jährige trägt lediglich einen roten Bademantel aus Seide. Verführerisch schaut Verona in die Kamera und lässt sich dabei tief in den Ausschnitt schauen. Der BH blitzt auf. „Too hot in here“ (zu Deutsch: „Zu heiß hier drin“), schreibt Verona zu den sexy Bildern.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

Klar, dass den Fans dieser Anblick mehr als gefällt. „Der Hammer. Wunderschön“, schreibt ein Follower beispielsweise. Und ein anderer ergänzt: „Wow wow wow. Du siehst so wunderschön aus.“ Für einen Dritten ist Verona Pooth gar „die absolute Traumfrau“. Na, das geht doch sicher runter wie Öl.

ER handelte sich dagegen zuletzt eine klare Absage von Verona Pooth ein. Was war denn nur passiert?