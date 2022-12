Verona Pooth: Knutsch-Alarm in ihrer TV-Show! Plötzlich küsst SIE die Moderatorin auf den Mund

Huch, was ist denn bei Verona Pooth los? Kaum geht ihre eigene Show „More than Talking“ los, schon sorgt sie für eine große Überraschung. Zwar ist es das Ziel der Talk-Show ihren Gästen im Gespräch ganz nah zu sein. Doch mit so viel Nähe hat wohl keiner gerechnet.

Zu Gast Verona Pooth ist in der ersten Folge die Profi-Schwimmerin Franziska van Almsick. Am Beckenrand unterhalten sich die beiden Frauen ausgiebig über alle möglichen Themen und springen anschließend sogar in das Becken. Dort treten die beiden Frauen in einer Challenge gegeneinander an. Doch nach Wettkampf sieht das Ganze so gar nicht aus.

Verona Pooth hat Kuss im Pool

In einem Instagrambeitrag bedankt sich Verona Pooth bei ihrem ersten Gast für das nette Gespräch. Und auch zu dem Knutscher von Franziska von Almsick hat die Moderatorin was zu sagen: „Mit Franzi habe ich nicht nur viel und intensiv geredet, sondern auch im Wasser einige Challenges auf mich genommen. Vielen Dank Franzi, dass du mein erster Gast warst

und, dass du mich ganz coronakonform geknutscht hast.“

Wie das letzte Bild des Beitrags zeigt, küssen sich die beiden Frauen zwar, jedoch trennt Plastik ihre Münder voneinander. Verona Pooth steht nämlich in einem Wasserlaufball im Schwimmbecken. Prompt beugt sie sich dann runter und knutscht die schwimmende Franziska durch den Ball.

Verona Pooth: Das könnte der Grund für den Kuss sein

Dass die Moderatorin selbst auch ziemlich überrascht gewesen ist, wird in einem Interview mit dem „Express“ deutlich. Denn die 54-Jährige kann scheinbar nur vermuten, wieso die Profi-Sportlerin sie geknutscht hat: „Es ist aufregend, wenn man etwas erzählt und spürt, dass das Publikum mit einem fühlt. Ich habe da ganz besondere Sensoren. Genauso ist es für mich aber auch spannend zu fühlen, was meine Gäste empfinden, wenn ich sie etwas frage. Ich versuche, mich emotional sehr stark an meine Gäste zu binden. Vielleicht hat mich deshalb auch Franziska van Almsick auf den Mund geküsst.“

