Vanessa Mai macht es offiziell – Fans können ihr Glück kaum fassen: „Wann ist es so weit?“

Endlich rückt Vanessa Mai mit der Sprache heraus! Die Sängerin hat ihre Fans lange genug hingehalten. Nun will sie mit offenen Karten spielen und überrascht ihre Follower direkt mit einer Mega-Ankündigung.

Für den einen mag es nur ein unscheinbarer Instagram-Post sein, doch für Vanessa Mai bedeutet er den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Endlich herrscht Gewissheit – sowohl für die Sängerin als auch ihre treuen Anhänger.

Vanessa Mai teilt vielsagende Botschaft: „Wo das mit uns einmal begann“

Ihr Ehemann und Manager Andreas Ferber dürfte an dem Projekt nicht ganz unbeteiligt sein. Nein, Vanessa Mai ist nicht schwanger, dennoch handelt es sich um eine Art „Baby“ der Musikerin. Die 30-Jährige feiert ihr großes „Wolkenfrei“-Comeback und kehrt damit ein allerletztes Mal zu ihren Wurzeln zurück. Mit der Schlager-Band hat damals im Jahr 2012 alles angefangen.

Seitdem ist Vanessa längst nicht mehr nur im Schlager aktiv, sondern vereint gleich mehrere Genres in ihrer eigenen Musik. Fans der ersten Stunde haben sich jedoch nichts sehnlicher gewünscht, als, dass die Künstlerin noch einmal ein ganz klassisches Schlager-Album herausbringt. Wie in den guten alten Zeiten. Für das Jahr 2023 hat Vanessa Mai deshalb das vorerst letzte „Wolkenfrei“-Album angekündigt und sich mit ihren ehemaligen Bandkollegen zusammengetan.

Monatelang hat Vanessa ihre Fans an der Nase herumgeführt und kommentarlos auf einen „Wolkenfrei“-Instagram-Account verwiesen. Nun gibt es erste Infos zum großen Comeback. Zuerst hat die Sängerin ein Video von sich am Strand mit ihren Followern geteilt. Dazu heißt es: „Wo das mit uns einmal begann …“ Eine eindeutige Anspielung auf ihre Anfänge als Schlagersängerin, aber vielleicht auch schon die erste Zeile aus einem neuen Song?

Vanessa Mai feiert „Wolkenfrei“-Comeback am 3. Februar

Die Fans der gebürtigen Schwäbin können ihr Glück kaum fassen. Es passiert also wirklich: „Wolkenfrei“ kehrt zurück! „Wir können es kaum erwarten! Wann ist es so weit?“, will ein Nutzer wissen. Ein anderer kommentiert: „Vorfreude ist da!“

Schon am nächsten Tag löst Vanessa Mai das Rätsel auf und verrät: „Die erste Single von Wolkenfrei heißt ‚Uns gehört die Welt‘ und erscheint am 3. Februar inklusive Musikvideo!“ Die lange Wartezeit hat also bald ein Ende. Na, endlich!