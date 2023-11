Vanessa Mai zeigt private Aufnahmen: Bild 7 tut schon beim Hinsehen weh

Ist das noch Schlager oder schon Pop? Den Fans von Vanessa Mai sind Kategorien egal, ihre Songs sind vor allem eines: tanzbar. Aktuell ist sie mit der Single „Geiles Life“ in den Charts vertreten, einer Uptempo-Version des Sommerhits „Rhythm of the night“ der italienischen Band Corona. Ein Dancefloor-Kracher aus den 90ern.

++ Vanessa Mai – ihr neuer Song sorgt für Diskussionen ++

Einer ihrer Produzenten ist, man höre und staune, Ballermann-Barde Ikke Hüftgold, dem mit dem Partyschlager „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ 2014 der Durchbruch gelang. Bei seinem Musiklabel Summerfield Records ist Vanessa Mai neuerdings unter Vertrag.

Vanessa Mai hat noch große Träume

Vanessa Mai bleibt ihrem Pop-Sound treu und singt von ihren großen Vorbildern: „Ich würd gern tanzen wie Britney und singen wie Whitney. Songs schreiben wie Taylor Swift, das ist alles auf meiner Bucket List“, heißt es gleich in der ersten Zeile.

Ob sie es jemals in den internationalen Charts ganz nach oben schafft, sei dahingestellt, aber in Deutschland läuft es ziemlich gut, und das liegt auch daran, dass kaum eine Sängerin im Internet so viel unterwegs ist wie die 31-Jährige. Auch die Modeindustrie hat das bemerkt. Vanessa Mai ist als Influencerin und Model in den Sozialen Medien sehr gefragt.

Aktueller Insta-Post: von niedlich bis verstörend

In ihrem neuen Post vom 11. November 2023 kommt Vanessa Mai aber ganz natürlich daher. Mal ungeschminkt mit Kopfhörer, dann ein wenig frech im Zweiteiler, und anschließend beim Pizzaessen (Funghi?) im Restaurant. Immer mit dabei: Vanessas ständiger Begleiter Ikaro, der kleine Mops hat sogar einen eigenen Instagram-Account.

Ein Bild in der Serie – die Nummer 7 – sticht allerdings heraus, denn es ist alles andere als niedlich: Es zeigt Vanessas Fingerkuppen nach einer Gitarren-Session. Autsch! Tiefe Rillen sind zu sehen, das sieht wirklich schmerzhaft aus. Akkorde zu greifen, scheint wirklich harte Arbeit zu sein.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber die Popsängerin aus Backnang lässt sich nichts anmerken, und auch ihre Fans freuen sich über die privaten Aufnahmen und alles, was in Zukunft von Vanessa Mai noch zu hören sein wird.