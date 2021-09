Vanessa Mai interviewt YouTube-Star: Bei DIESER Antwort ist sie fassungslos – „Dein Ernst?!“

Niedliche Katzen, lustige Pannen, Karaoke- sowie Musikvideos: Damit hat alles auf der Video-Plattform YouTube angefangen. Doch in den vergangenen 16 Jahren hat sich einiges auf der Website getan. Inzwischen lässt sich mit den Clips sogar eine Menge Geld verdienen. Das weiß auch YouTube-Star Luca alias „laserluca“, der nun in der Web-Show von Vanessa Mai zu Gast gewesen ist.

Dem 25-Jährigen folgen stolze 4,51 Millionen Menschen bei YouTube. Berühmt wurde Luca vor allem durch seine Videos über das weltweit beliebte Videospiel „Minecraft“. Doch wie tickt der Gamer abseits seines Schreibtisches? Das hat Vanessa Mai in ihrer Sendung „On Mai Way“ herausgefunden – und wird dabei ziemlich überrascht.

Vanessa Mai will von YouTuber Luca wissen: Was lässt ihn ohnmächtig werden?

In ihrer SWR-Webshow „On Mai Way“ lädt Vanessa Mai immer wieder die unterschiedlichsten Promis zu einem gemeinsamen Training auf dem Laufband ein. Ob GZSZ-Darsteller, Popstars oder eben Influencer wie Luca: Die Schlagersängerin nimmt sie alle unter die Lupe.

Eine klare Linie gibt es bei den Interviews nicht unbedingt, stattdessen werden die Gäste wie in einem Speed Dating mit den verschiedensten Fragen gelöchert. So will Vanessa Mai unter anderem von dem YouTuber wissen: „Wegen was bist du schon mal in Ohnmacht gefallen?“ Seine Antwort lässt Vanessa staunen.

----------------------------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

----------------------------------------

Vanessa Mai völlig baff: YouTube-Star outet sich als Justin Bieber-Fan

„Ich habe nie Probleme mit Schwindel, aber ich glaube, wenn ich ihn Ohnmacht fallen würde, dann, wenn ich Justin Bieber treffen würde. Ich bin ein riesiger Justin Bieber-Fan“, antwortet Luca.

Doch das kann Vanessa einfach nicht wahrhaben. Überrascht und etwas misstrauisch zieht sie die Augenbrauen hoch. „Dein Ernst?!“, platzt es dabei aus der Musikerin.

Justin Bieber ist ein kanadischer Pop- und R&B-Sänger. Foto: picture alliance/dpa/Invision via AP | Evan Agostini

Tja, Justin Bieber ist eben nicht nur ein absoluter Frauenheld, sondern genießt offensichtlich auch ein hohes Ansehen in der Männerwelt. „Ja! Ich habe so geisteskranken Respekt vor dem“, betont Luca.

----------------------------------------

Mehr zu Vanessa Mai:

Vanessa Mai: Knallharte Abfuhr von GZSZ-Star – „Nächste Frage“

Vanessa Mai: Mega-sexy Foto – „Wie viel Po darf im Bild sein?“

Vanessa Mai teilt Video: Der Inhalt ist erschreckend – „Scheiße“

----------------------------------------

In seiner Jugend habe er dem „Baby“-Sänger regelrecht nachgeeifert und sogar seine Statement-Frisur kopiert. Ein Phänomen, das damals auf der ganzen Welt zu beobachten war.

Vanessa Mai outet sich im Gespräch mit „laserluca“ übrigens ebenfalls als Bieber-Fan. Welchem deutschen Musiker die 29-Jährige jetzt sogar ganz nah gekommen ist, erfährst du hier.