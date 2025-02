Vanessa Mai zeigt sich ungeschminkt – kurz darauf erreicht sie die Nachricht ihrer Fans

Vanessa Mai zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Dabei begeistert die 32-Jährige ihre Fans nicht nur auf der großen Bühne, sondern auch auf Social Media. Mittlerweile folgen ihr sage und schreibe 1,2 Millionen Nutzer auf Instagram.

Und die gilt es zu unterhalten: Immer wieder teilt Vanessa Mai private Schnappschüsse oder nutzt ihre Reichweite, um ernstere Themen anzusprechen. In ihrem neuesten Instagrambeitrag zeigt sie sich mal von einer anderen Seite, was deutliche Reaktionen bei ihren Fans hervorruft.

Vanessa Mai teilt Blick hinter die Kulissen

Meistens sehen die Fans die Stief-Schwiegertochter von Andrea Berg immer top gestylt. Doch Vanessa Mai steht auch zu ihrer ungeschminkten Wahrheit, wie sie nun auf Instagram deutlich macht. „Ich liebe Make-up, aber bei all dem Flawless-Wahn finde ich es wichtig, dass man die andere Seite nicht vergisst: Niemand ist 24/7 flawless und Haut lebt!“, schreibt sie zu einer Reihe an Bildern von sich.

„Deshalb hier Fotos meiner Haut in nahezu jedem Zustand: Gutes Licht, schlechtes Licht, rein, sonnengeküsst, zu viel sonnengeküsst, mit allergischer Reaktion, mit Pickel, überpflegt, mit Piercingloch (was eine Dummheit), mit Fältchen, mit Malen, verschwitzt, vorteilhaft, unvorteilhaft (…)“, heißt es weiter. In den Kommentaren finden ihre Fans deutliche Worte für diesen Anblick.

Vanessa Mai mit Komplimenten überschüttet

In Windeseile sammeln sich weit über 400 Kommentare unter dem Instagrambeitrag. Die meisten Fans bedanken sich bei der Schlagersängerin für diesen privaten Einblick. „Ich liebe alles daran! Es hat dich bestimmt viel Überwindung gekostet, diesen Post zu machen, aber danke dafür“, schreibt ein Fan beispielsweise.

„Ich finde es gut, sich auch von der natürlichen Seite zu zeigen und das auch selbst so zu akzeptieren“ und „Sehr tolle Aktion von dir! Gerade in der heutigen Zeit mit Social Media vergessen viele, was die Wirklichkeit bedeutet. Natürlichkeit ist und bleibt am schönsten!“ heißt es von anderen Nutzern.