Vanessa Mai verrät: DAS lässt sie sich an Weihnachten nicht entgehen

Der Glanz von Lichterketten, der intensive Zimtduft und die schneeweiße Pracht- All das sind für Schlager-Star Vanessa Mai eindeutige Zeichen für die für sie persönlich schönsten Monate im Jahr. So hat sie die Weihnachtszeit ganz tief in ihrem Herzen und fiebert ihr schon während des gesamten Jahres entgegen.

Doch was braucht es für die 32-Jährige, um ein wunderschönes Weihnachtsfest zu garantieren? Gibt es bestimmte wiederkehrende Traditionen? Genau darüber plauderte Vanessa in einem Interview.

Vanessa Mai: Outing als echter Weihnachtsfan

Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen startet für sie die Vorbereitung auf das Heilige Fest schon ausgesprochen früh. So beginnt sie schon nach Halloween ihr Haus zu schmücken. „Ich liebe zeitlose Deko und daher haben wir im letzten Jahr einmal in neue Deko investiert, die wir in den nächsten Jahren haben werden“, berichtet sie.

Auf der diesjährigen Deko-Einkaufsliste stand zahlreiches Grünzeug, da der Schlager-Star eine große Eigeninitiative beim Dekorieren beweist. Sie gestalten sich ihren eigenen Tür- und Adventskranz. Darüber hinaus darf auch eine aus Großbritannien bekannte Tradition im Hause Mai nicht fehlen. „Wir holen jedes Jahr in einem Weihnachtsbaum-Dorf in unserer Heimat einen Mistelzweig, der dann über unserem Hauseingang hängt“, erzählt Vanessa Mai. Der solle Glück bringen, sobald man sich unter ihm küsse.

Vanessa Mai: Dieses Outfit trägt sie am Heiligen Abend

Und wie ist es an Heiligabend? Was ist für sie der perfekte Dresscode für das Familienhighlight? Wer mit einem smarten und edlen Outfit gerechnet hat, muss die Sängerin enttäuschen. „Gemütlich winterlich, wir machen uns nicht chic chic“, beschreibt sie ihr Festtagsoutfit.

Die kalten dunklen Winterabende verschönert sie sich jährlich derweil mit Filmklassikern wie „Liebe braucht keine Ferien“, „Das Fest der Liebe“ und „Christmas Prince“. Sie sollte laut ihr schon jeder einmal gesehen haben müssen.

Obwohl sie sich eigentlich die Feiertage als Entspannungszeit und Reflexion ihres persönlichen Jahres nehmen wird, werden ihre Fans vielleicht dennoch mit ein paar Fotos zum Fest der Liebe überrascht.