Helene Fischer: Fans flippen aus – „Das habe ich mir so gewünscht“

Die Spannung steigt: Bald ist es wieder soweit, und die beliebte „Helene Fischer Show“ verzaubert am 25. Dezember die Zuschauer. Doch was erwartet uns dieses Jahr? Lange hielten Helene und das ZDF die Gästeliste geheim – bis jetzt!

In einem aufregenden Instagram-Post verriet Helene endlich einige Highlights der kommenden Show, die bereits am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet wird. „Nur noch zwei Mal schlafen, ihr Lieben!“, schreibt sie voller Vorfreude und enthüllt: „Freut euch auf Ayliva, Giovanni Zarrella und Alvaro Soler!“ Doch das ist erst der Anfang, verspricht die Schlagerkönigin. Weitere Überraschungen sollen folgen.

„Helene Fischer Show“: Ist DIESER Weltstar auch dabei?

Kann das wirklich sein? Könnte möglicherweise Weltstar Robbie Williams vorbeischauen? 2013 glänzten Helene und Robbie beim „Bambi Award“ gemeinsam, und 2019 nahmen sie das Duett „Santa Baby“ auf. Robbie ist ohnehin in der Nähe, denn er präsentiert seine Film-Biografie „Better Man“ in Köln.

+++ Auch spannend: „DSDS“: Helene Fischer bald neben Dieter Bohlen? Musik-Mogul lässt tief blicken +++

Doch Helene wäre nicht Helene, wenn sie nicht auch selbst einige Überraschungen parat hätte. Neben Duetten mit ihren Stargästen plant sie spektakuläre Akrobatik-Einlagen und möchte Auszüge aus ihrer aktuellen Kinderlieder-CD präsentieren. Ein buntes Programm, das Groß und Klein in Weihnachtsstimmung versetzen wird.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter der Instagram-Ankündigung flippen die Fans jedenfalls aus vor Freude. „Die Vorfreude ist so so so groß! Es war so ein „Helene- Vermissungs-Jahr“, bin auch auf die restlichen Gäste gespannt, aber Hauptsache erstmal DU bist da“, so ein User. Besonders von einer Gästin zeigen sich die Fans begeistert: „AYLIVA!? Omg, das hab ich mir so gewünscht“, lautet nur ein Kommentar von vielen. Welche Gäste noch auftreten werden, bleibt abzuwarten.

Zuletzt sorgte Helene Fischer am Samstag (30. November) bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ für Aufsehen. Denn: dem Schlagerstar unterlief vor laufenden Kameras ein Fauxpas. Sie entschuldigte sich noch in der Show. Mehr dazu liest du HIER!