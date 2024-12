„DSDS“: Helene Fischer bald neben Dieter Bohlen? Musik-Mogul lässt tief blicken

Helene Fischer und Dieter Bohlen in der „DSDS“-Jury – das wäre eine echte Sensation! Pop-Titan Bohlen soll alles daransetzen, die Schlagerkönigin an seine Seite zu holen. Doch was steckt wirklich hinter den Kulissen? Bohlen selbst gibt im „Bild“-Interview zu, dass er Helene schon vor „100 Jahren“ gefragt hat.

Ihre Antwort damals: Jury? Andere Menschen bewerten? Lieber nicht. Doch bekanntlich gibt der Pop-Titan nicht so schnell auf. Was könnte Helene Fischer dazu bewegen, doch Ja zu sagen? „Schlager.de“ hat nun exklusiv bei einem Experten nachgefragt.

Helene Fischer bald Teil der „DSDS“-Jury?

Ein Insider, der es wissen muss, ist Thomas M. Stein. Der erfolgreiche Musikproduzent und ehemalige Jury-Kollege von Bohlen gibt spannende Einblicke. Stein zu „Schlager.de“: „Helene Fischer – ich kenne das Management ja gut – wird sicher‘ kein Sonderangebot. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die ‚DSDS‘-Quoten nicht so wahnsinnig prickelnd gewesen.“ Würde ein Engagement Fischer wirklich nützen?

Stein meint: „Na, ja. Ab einer bestimmten Anzahl von Nullen vor dem Komma fürs Konto wird alles attraktiv. Jetzt glaube ich nicht, dass Frau Fischer unbedingt um jeden Preis das machen muss.“ Ein Wechsel zu „DSDS“ könnte mehr als nur eine finanzielle Entscheidung sein. Wenn das ZDF sich verjüngen will, muss auch Fischer Neues wagen. „Für RTL wäre Helene Fischer ein Zugewinn, für Helene der Sender eine Marketing-Option, die man nicht unterschätzen soll – gepaart mit einigen Nullen vor dem Komma“, so der Experte.

Der Musik-Mogul fügt an: „Warum sollte der Coup Helene Fischer in der ‚DSDS‘-Jury also unmöglich sein?“ Doch kann RTL sich diesen Megastar leisten? Stein lacht: „Die Medien denken in solchen Sachen zu eingleisig: an Geld. (…) Man muss eher bedenken, was kann darüber hinaus noch passieren? Da kann eine Tour kommen, da kann Merchandising kommen, ein Film, weiß der Teufel, was nicht noch alles.“

Ob Helene wirklich bei „DSDS“ einsteigt, bleibt abzuwarten. Welchen Scherz sich Thomas Stein noch zu dem Dieter Bohlen- und Helene Fischer-Duo einfallen ließ, kannst du im vollständigen Interview auf „Schlager.de“ nachlesen.