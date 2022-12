Vanessa Mai: Fans tief enttäuscht – „Kann man die Tickets noch stornieren?“

Lange war es still um Vanessa Mai, dann kam die einstige Schlagersängerin mit neuer Musik, einer Doku und einem ganz neuen Image zurück in die Öffentlichkeit. Kürzlich noch bei Giovanni Zarrella zu Gast, sollte die Sängerin eigentlich auch beim großen Adventssingen auf Schalke am dritten Advent (11. Dezember) in Gelsenkirchen mit dabei sein.

Wenige Stunden vor der Show dann der Schock. Auf Instagram meldet sich der Veranstalter zu Wort und hat traurige Nachrichten für alle Fans. Und auch Vanessa Mai lässt es sich nicht nehmen, ihre Anhänger noch einmal persönlich in Kenntnis zu setzen. Denn der Traum vom Weihnachts-Auftritt ist leider spontan geplatzt.

Vanessa Mai muss Schalke-Konzert absagen

Fünf Tage vor der großen Show wurde noch mit Vanessa Mai geworben, am Sonntagmittag (11. Dezember) heißt es dann auf dem Instagram-Kanal der Arena: „Vanessa Mai kann krankheitsbedingt heute leider nicht am Weihnachtssingen teilnehmen. Gute Besserung, Vanessa!“

Etwas genauer geht Vanessa Mai auf ihrem eigenen Kanal auf die traurige Nachricht ein. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: „Leider kann ich heute nicht wie geplant auf Schalke dabei sein. Heute Morgen wollte ich es noch probieren, aber es geht nicht. Ich liege leider krankheitsbedingt komplett flach. Schade, ich habe mich so gefreut. Ich wünsche allen, die dabei sind dennoch viel Spaß.“

Vanessa Mai durch IHN auf Schalke ersetzt

Für ihre Fans ist die plötzliche Absage eine bittere Enttäuschung. Ein Fan fragt direkt: „Kann man die Tickets noch stornieren?“ Dabei ist Vanessa Mai nicht die Einzige, die aktuell flach liegt. Die Krankheitswelle hat auch einige ihrer Fans erwischt, wie die Kommentare zeigen.

Mehr News:

Für die Zuschauer, die am Sonntag trotzdem beim großen Weihnachtssingen mit dabei sind, kündigt der Veranstalter eine spontane Vertretung an. Die heißt zwar nicht Helene Fischer, ist aber auch berühmt. Und zwar Olaf Henning. Zu seinen Kult-Hits gehören „Komm hol das Lasso raus“ und „Cowboy und Indianer“. Für Stimmung dürfte also auch so gesorgt sein.