Vanessa Mai mit überraschendem Geständnis: „Finde ich beeindruckend“

Vanessa Mai hat ihre musikalischen Anfänge im Schlager gemacht. Echte Ballermann-Musik suchte man bei ihr bis jetzt vergebens. Mit ihrem neusten Hit „Igel“ machte sie jedoch gemeinsame Sache mit Ikke Hüftgold – wird man die Musikerin also schon bald am Ballermann sehen?

Vanessa Mai überrascht mit einem Geständnis. Die 31-Jährige sorgt mit „Igel“ aktuell für einen Ohrwurm bei Schlager-Fans. Viele Hörer sehen in dem Song durchaus Ballermann-Potenzial. Und ganz abgeneigt ist die Brünette dem Ballermann nicht, wie sie in einem Interview mit „watson“ zugab.

Vanessa Mai bald auf Malle zu hören?

„Ich habe mir abgewöhnt, ‚nie‘ oder ‚nein‘ zu sagen. Ich bin immer gerne da, wo ich willkommen bin. Ich feiere Mia Julia zum Beispiel. Mia Julia ist vollkommen überzeugt von dem, was sie tut. Sie ist eine Power-Frau, die immer nach vorne geht. Das finde ich beeindruckend. Ich feiere auch andere Artists am Ballermann. Ich versuche grundsätzlich, niemanden in eine Schublade zu stecken oder zu verurteilen. Ich will ja auch nicht, dass das jemand mit mir macht. Was Genres angeht, bin ich völlig offen und frei“, erklärte die Influencerin (1 Millionen Follower auf Instagram).

+++Vanessa Mai fällt mit neuem Song erneut bei Fans durch – „Nicht mehr die von damals“+++

Sie wisse zudem, dass der „Igel“-Song nicht typisch sei. „Nicht für Schlager, vielleicht auch nicht für mich. Mir macht das einfach Spaß. Es ist absolut ein Privileg, dass ich genau das machen kann, auf was ich Lust habe. Ohne jemanden fragen zu müssen. Und ich glaube, dazu gehört auch ein bisschen Mut, wenn man sich selbst glücklich machen möchte“, ist sich Vanessa Mai sicher.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Vanessa Mai weiß, dass „Igel“ polarisiert

Dass der Song nicht bei allen gut ankommt, ist der Sängerin durchaus bewusst – und damit hat sie auch kein Problem, wie sie gegenüber „watson“ betont. „Was ich mir sage, ist: Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn etwas polarisiert. Denn dann ist es relevant. Und ich finde es schön, dass die Leute auch über den ‚Igel‘-Song sprechen. Glücklicherweise habe ich eine Fanbase, die bei fast allem mitgeht. Aber natürlich kann ich nicht immer jedem gefallen. Deshalb ist es so wichtig, selbst zufrieden zu sein.“ Offene Worte von Vanessa Mai!