Vanessa Mai fällt mit neuem Song erneut bei Fans durch – „Nicht mehr die von damals“

In letzter Zeit scheint sich Vanessa Mai etwas auszuprobieren. Die Sängerin, die gebürtig mal im Schlager zu Hause war, experimentiert mit neuen Musikgenres. Zwar bleibt die 31-Jährige den deutschen Texten treu, doch trotzdem haben ihre neusten Lieder nicht viel mit dem zu tun, was sie sonst veröffentlicht. Das sehen zumindest einige ihrer Fans so.

Auf Instagram gibt Vanessa Mai ihren eine Million Follower eine kleine Hörprobe eines neuen Liedes, was wohl bald erscheint. In dem Video trällert die 31-Jährige den Refrain des Songs mit. Während einige Fans mitfeiern, sind andere nicht sehr begeistert von dem, was sie hören.

Vanessa Mai überrascht mit Techno-Song

Erst vor Kurzem sorgt Vanessa Mai für Aufsehen in Sachen Musik. Ihr Lied „Igel“, welches sie mit Ballermann-Star Ikke Hüftgold produziert hat, sorgte bei vielen ihrer Fans für Verwunderung. Vor allem der dazugehörige TikTok-Tanz kam nicht bei allen sonderlich gut an.

Doch Vanessa Mai zieht ihr Ding durch und macht die Musik, auf die sie Lust hat. Das zeigt zumindest der neue Song der 31-Jährigen, der vor allem durch den modernen Technobeat auffällt. Kritische Stimmen werden laut und bemängeln, dass dieser neue Musikstil nicht zu der Schwiegertochter von Andrea Berg passt.

Vanessa Mai: Fans sind gespaltener Meinung

In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag sind sich die Fans uneinige darüber, was sie von dem neuen Stil der 31-Jährigen halten sollen. Die kritischen Stimmen finden allerdings einiges, was sie auszusetzen haben:

„Die Quantität deiner Songs stimmt bei Dir, leider leidet die Qualität immer mehr darunter.“

„Gar nicht mehr die Vanessa von damals. Schade.“

„Die nächste Person, die deutsch und englisch mischt. Und nicht zu vergessen Autotune.

„Oh Gott. Und dann nur noch Autotune, obwohl du so gut singen kannst.“

„Ich bin eigentlich ein großer Fan, aber das Lied berührt mich überhaupt nicht.“

Im Gegensatz zu den kritischen Stimmen freuen sich viele auch auf den neuen Song von ihrem Idol. Ein Fan schreibt: „Ich liebe diesen Song jetzt schon sehr! Freu mich wahnsinnig auf das was, da noch kommt.“ Ein weiterer kommentiert: „So ein krass schöner Song. Er macht einfach so glücklich.“