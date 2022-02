Vanessa Mai: Heißes Popo-Foto – „Bleibt einem die Spucke weg“

Das Image der braven Schlagersängerin hat Vanessa Mai längst abgelegt. Die 29-Jährige zeigt, was sie hat und nutzt dafür am liebsten ihren eigenen Instagramkanal.

Hier präsentierte sich Vanessa Mai schon in der Vergangenheit in sexy Posen. In den letzten Tagen war es allerdings ungewohnt still auf dem Kanal der Sängerin. Jetzt meldet sie sich mit einem Knall zurück!

Vanessa Mai feiert Social-Media-Comeback mit heißem Popo-Foto

„Agent Provocateur“, schreibt Vanessa Mai zu den zwei Fotos, die sie am Dienstagabend (1. Februar) online stellt. Zu sehen ist eine verführerisch in die Kamera schauende Popsängerin, die sich in die Haare greift.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Im Oktober 2021 brachte Vanessa Mai einen Song mit Rapper Sido raus

Auf TikTok dreht Vanessa Mai regelmäßig lustige Videos für ihre Fans

Als wäre das nicht schon sexy genug, präsentiert Vanessa Mai ein Foto weiter ihren spärlich bedeckten Po. Nur ein roter Slip bedeckt das Hinterteil der 29-Jährigen.

Vanessa Mai begeistert ihre Fans mit super sexy Foto

Mit dieser heißen Aufnahme bringt Vanessa Mai ihre Fans im Winter zum Schwitzen. Die Kommentare unter ihrem Foto sind eindeutig: Die Fans sind begeistert von dem unerwartet nackigem Bild.

Hier einige der Nachrichten:

„Wie hot möchtest du noch sein? Vanessa: Ja“

„Unbeschreiblich schön“

„Du weißt einfach immer dein Körper perfekt in Szene zu setzen, mega“

„Hot“

„Da bleibt einem die Spucke weg“

Fan sieht Vanessa Mai schon beim „Playboy“

Ein Fan hat nach dieser Aufnahme einen heißen Tipp für die Sängerin und schlägt vor: „Falls der 'Playboy' fragt, sag Ja!!!“.

Vanessa Mai, hier im November 2021, zeigt sich auf Instagram super sexy. Foto: IMAGO / Eventpress

Eine Rückkehr mit Ansage ist das Foto allemal, bleibt abzuwarten, was Vanessa Mai ihren Fans in Zukunft noch alles zeigt.

Nicht nur Vanessa Mai kann sexy, auch ihre Sängerkollegin Lena Meyer-Landrut weiß, ihre Fans zu begeistern. Hier erfährst du mehr dazu. (sj)