Vanessa Mai in der „Giovanni Zarrella Show“: Fans macht ein Detail stutzig – „Ziemlich daneben“

Am Samstagabend (18. November) kamen Schlagerfans in der „Giovanni Zarrella Show“ wieder voll auf ihre Kosten. Neben Roland Kaiser und Sarah Engels war auch Vanessa Mai zu Gast in der beliebten ZDF-Sendung. Doch ein Detail machte die Fans ziemlich stutzig.

Was für ein Musikfest im ZDF! Bei der „Giovanni Zarrella Show“ gaben sich gestandene Show-Größen die Klinke in die Hand. Zwar gab es kurz vor Sendungsstart mit dem Ausfall von Matthias Reim einen kleinen Wermutstropfen zu vermelden. Für ihn sprang Ex-Frau Michelle ein (>> wir berichteten). Und sie meisterte ihren Auftritt souverän. Ebenso wie Vanessa Mai.

Vanessa Mai: Make-Up kommt nicht bei allen gut an

Zwar lieferte Vanessa Mai souverän auf der ganz großen Bühne ab. Allerdings macht ein Detail ihre Fans so richtig stutzig. „Was ist mit ihrem Gesicht passiert?“, fragt einer ihrer Anhänger auf Instagram. Dort postete die 31-Jährige einige Schnappschüsse, die sie während der Show machte.

+++„Die Giovanni Zarrella Show“: Diese Szenen bekamen die Zuschauer im TV nicht zu sehen+++

Dort zu sehen: Vanessa Mai trägt keine Wimperntusche! Und auch während ihres Auftritts auf der Bühne blieben ihre Auge von allzu viel Schminke verschont. Eigentlich ein klares Bekenntnis für mehr Natürlichkeit – also genau das, was auf Social Media zwischen Fake-Filtern und glamouröser Schein-Welt immer wieder gefordert wird. Doch die Fans von Vanessa Mai sehen das scheinbar anders.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans sind wegen Wimpern geteilter Meinung

„Auftritt top, aber hat noch jemand ihre Wimpern vermisst?“, „Ich fand das Make-Up ziemlich daneben. Darf man das äußern?“ und „Vielleicht zieht sie Konsequenzen und wechselt ihren Make-Up-Artist“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch der Look kam bei einigen ihrer Fans auch gut an: „Dein Make-Up ist toll“ und „Du siehst echt mega-gut aus. Der Auftritt war echt mega“, schreiben beispielsweise zwei weitere ihrer Follower. Man kann es eben nicht allen Recht machen.