„Die Giovanni Zarrella Show“: Diese Szenen bekamen die Zuschauer im TV nicht zu sehen

Schlager-Fans kommen am Samstagabend (18. November) wieder voll auf ihre Kosten: „Die Giovanni Zarrella Show“ flimmert auf ZDF über die Bildschirme. Doch einige Szenen bekamen die Zuschauer so niemals im TV zu sehen.

Sarah Engels, Ross Anthony, Santiano, Roland Kaiser, Vanessa Mai: Die Liste an Stars, die bei der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten, ist lang.Dabei mussten die Zuschauer schon vor Beginn eine echte Hiobsbotschaft verkraften, denn Matthias Reim musste seinen Auftritt kurzfristig canceln! Für ihn rückte seine Ex-Frau Michelle nach. ( >>> Wir berichteten. )

„Die Giovanni Zarrella Show“: Auch Marie Reim ist dabei

Und auch die Tochter der beiden, Marie Reim, ist mit am Start. Für sie gab es Backstage eine kleine Überraschung – diese Szenen gab es so nicht im TV zu sehen! Dafür aber in der Story auf dem offiziellen Instagram-Account der „Giovanni Zarrella Show“. Dort nimmt das Musik-Duo „Neonlicht“, bestehend aus Nadine Ellrich und Julian Fiege, die Zuschauer die gesamte Show über mit hinter die Kulissen.

+++Giovanni Zarrella Show: Fan-Ärger vor Live-Show – „Nein danke!“+++

Und da tauchten sie plötzlich vor der Garderobe von Marie Reim und ihrem Duett-Partner Tim Peters auf. Die beiden traten kurz vor ihrem Auftritt aus ihrer Garderobe heraus – und wurden prompt mit Glitzer überschüttet! „Um Gottes Willen, nein“, brach es da aus Marie heraus. „Überraschung“, riefen ihr „Neonlicht“ entgegen. „Was ist denn mit euch los?“, fragte die 23-Jährige lachend. „Stimmung“.

Erleichterung nach dem Auftritt

„Wir wollten euch ein gutes Gefühl geben vor eurem Auftritt“, erklärte Fiege. „Oh das ist aber süß, Dankeschön“. Zwar habe Marie ohnehin schon ein gutes Gefühl, allerdings würde die Nervosität vor einem Auftritt meist 20 Minuten vorher steigen, wie Tim Peters betonte.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Nach ihrem Auftritt waren Marie und Tim erleichtert, dass alles gut über die Bühne gegangen ist: „Ich hab nicht damit gerechnet, dass so viel Publikum da ist. Es war so schön. Es ist einfach immer viel zu kurz“, erklärte Peters.