Vanessa Mai macht intimes Geständnis – es geschah vor laufender Kamera

Aktuell kommt man als Schlagerfan kaum noch an Vanessa Mai und ihren Songs vorbei. Neben ständig neuen Musik sieht man die 32-Jährige in letzter Zeit auch immer wieder in den verschiedensten TV-Shows.

Nachdem sie Anfang des Jahres noch bei Florian Silbereisen und den „Schlagerchampions 2025“ zu Gast war, stand sie vergangenen Samstag (15. Februar) auf der Bühne der „Giovanni Zarrella Show“. Nach ihrer Performance verrät sie im Gespräch mit dem Moderator ein irres Detail über ihre Beziehung zu Andreas Ferber.

Vanessa Mai bei Giovanni Zarrella

Am Samstagabend stand in der „Giovanni Zarrella Show“ alles unter dem Motto Liebe. Kein Wunder: Einen Tag vorher war ja auch der international gefeierte Valentinstag. Mit von der Partie war auch Vanessa Mai, die ihren brandneuen Hit „Von London nach New York“ vor dem Millionenpublikum performt hat.

Wie so oft kommt Moderator Giovanni Zarrella mit seinen Gästen auf der Bühne ins Gespräch. Von der 32-Jährige möchte er beispielsweise wissen, ob sie einen Lieblings-Liebessong hat. Darauf antwortet Vanessa Mai verlegen: „Ich bin ja gar nicht so romantisch“. Kurz darauf sagt sie etwas, was den ein der anderen Zuschauer überrascht haben dürfte.

Vanessa Mai mit überraschendem Geständnis

Mittlerweile ist Vanessa Mai seit 2013 mit ihrem Manager Andreas Ferber zusammen. Nach so vielen Jahren kann die Romantik hier und da schon mal zu kurz kommen, wie die Schlagersängerin in der ZDF-Show ausplaudert: „Weißt du, mein Mann und ich, wir leben einfach so. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal ‚Ich liebe dich gesagt‘ haben. Ich weiß es wirklich nicht.“

Das ändere jedoch nichts an der ihre Liebe zueinander, betont die Stiefschwiegertochter von Andrea Berg kurz darauf aber. Schließlich würden Taten wichtiger als Worte sein – wo sie recht hat, hat sie recht.