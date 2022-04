Vanessa Mai zeigt neues Albumcover – DIESES Detail irritiert Fans: „Schrecklich“

Um ehrlich zu sein, muss man da zwei Mal hinschauen, um es zu begreifen. Sängerin Vanessa Mai postet eine Bildreihe auf Instagram, um ihr neues Album namens „Metamorphose“ anzukündigen. Die Fans freuen sich auf die neue Musik, aber ein Bild irritiert sie dann doch etwas.

Was macht sie denn da? Neben Fotos, auf denen Vanessa Mai sexy guckt oder sich die Haare rauft, tanzt ein Foto doch etwas aus der Reihe.

Vanessa Mai popelt auf Coverbild in der Nase

Wer hätte gedacht, dass ein Star wie Vanessa Mai den Finger in die Nase steckt? Zugegeben: Über ihrem eigenen Finger trägt sie eine Art Metallfinger. Dabei guckt sie frech in die Kamera und hat auch ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Also alles nur Spaß? Ihre Fans sind trotzdem über diesen Anblick irritiert.

Das ist Vanessa Mai:

Sie heißt eigentlich Vanessa Marija Else Ferber

Ihr Künstlername Mai stammt von ihrem Geburtsmonat

Vanessas Ehemann Andreas Ferber ist ein Stiefsohn von Schlagerstar Andrea Berg

Die Sängerin hat bislang sechs Alben veröffentlicht

Vanessa Mai posiert sexy mit dem Finger in der Nase

Mal etwas anderes. Das hat sich bestimmt auch Vanessa Mai selbst gedacht. Einige Fans feiern die Sängerin auf Instagram für diese verrückte Pose ab. Andere jedoch sind etwas irritiert von der Popelei: „Popel nicht zu tief, sonst kriegst du Nasenbluten“ oder „Schreckliches Cover. Was für einen Fetisch muss man haben, um dieses spezielle Cover zu kaufen?“, schreiben einige Follower.

Eins ist aber sicher: Die wenigstens werden so gut beim Popeln aussehen wie Vanessa Mai.

