Nazan Eckes verkündet RTL-Abschied: Dann folgt eine sexy Überraschung

RTL: So fing beim Sender alles an

23 Jahre lang hielt Nazan Eckes RTL die Treue. 23 Jahre, in denen die 45-Jährige einmal die komplette Palette des Kölner Senders durchmoderierte.

Doch damit soll nun bald Schluss sein. Wie die „Bild“ als erstes berichtete, neigt sich die Zeit von Nazan Eckes bei RTL dem Ende zu. So wolle die Moderation des RTL-Magazins „Extra“ beenden und nicht mehr exklusiv für die Kölner arbeiten, so Eckes.

Nazan Eckes beendet die exklusive Zusammenarbeit mit RTL

„Es stimmt, dass ich neue Wege gehen möchte. Und ja, das betrifft auch meine jahrelange, sehr intensive Zusammenarbeit mit RTL. Wenn man so lange für ein Unternehmen arbeitet, fühlt sich das alles sehr nach ‚Familie‘ an. Ich weiß, dass sich das verrückt anhört, aber so ist es…. Dieser Job, ist nicht nur ein Job, sondern mein Leben. Ich habe dort bisher unendlich viele Chancen bekommen, war Teil toller Formate, habe Freund:innen gewonnen, im Team um Quoten gezittert, Erfolge gefeiert, aus Niederlagen gelernt und ja, auch Auseinandersetzungen und Ausraster gab es. Wie in einer echten Beziehung eben…. Aber nun ist es an der Zeit für mich, Neues zu wagen und die Comfort Zone zu verlassen“, so die Moderatorin bei Instagram.

Nazan Eckes: Drei Dinge, die du über den RTL-„Extra“-Star wissen musst

Nazan Eckes ist die Tochter türkischer Einwanderer aus Eskişehir

Ihr Mann ist der österreichische Maler Julian Khol

Ihr Debüt im TV feierte Nazan Eckes im Jahr 1998 bei Viva. Dort volontierte Eckes auch

Was genau nach „Extra“ folgen soll, das verriet die 45-Jährige nicht. Eckes sagte lediglich: „Ich freue mich aber ebenso darauf, mich auf ganz neue Sachen einzulassen, Träume und Ideen zu verwirklichen, die mit meiner bisherigen Tätigkeit als Moderatorin nichts zu tun haben. Die Bucket List lässt grüßen.“

Nazan Eckes: Sexy Urlaubsgrüße von der RTL-Moderatorin

Wer jetzt aber dachte, dass nach dem Statement neue Infos zu Nazans Zukunftsplänen kommen würden, der irrt. Dafür machte Eckes ihren Fans und Followern eine andere Freude. Auf ihrem Account veröffentlichte die 45-Jährige mehrere Bilder, die sie in sexy schwarzen Badesachen zeigen.

Na immerhin. Das dachten sich wohl auch die Fans. „So mega wunderschön“, schreib beispielsweise ein Follower. Und ein Anderer ergänzte: „Einfach nur wunderschön bezaubernd und total sexy siehst du aus.“

