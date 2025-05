Usher in Berlin: Als der Sänger die Bühne betritt, regnet es plötzlich Geldscheine

Usher gehört seit Jahren zu den größten Stars der R’n’B-Szene. Umso größer dürfte die Freude bei den Fans gewesen sein, als bekannt wurde, dass der Sänger wieder auf Tour geht.

Im Rahmen seiner „Past Present Future“-Tournee steht auch ein Halt in Deutschland auf dem Programm: Drei Konzerte in Berlin. Unser Partner-Portal BERLIN LIVE war beim Auftakt in der Uber Arena der deutschen Hauptstadt ebenfalls vor Ort.

Usher in Berlin: Kreisch-Alarm garantiert!

Dass die Besucher dabei auf ihre Kosten kamen, war bereits nach wenigen Minuten klar: Mit verführerischen Tanzeinlagen, auf Rollschuhen, in glitzernden Outfits und mit einer umwerfenden Stimme verzauberte Usher im Nu das Publikum. Und das war noch längst nicht alles. Statt Feuerfontänen oder Konfetti regnete es bei dem „Hey Daddy“-Interpreten sogar Geldscheine vom Himmel.

Die waren in erster Linie allerdings für die Tänzerinnen an der Stange gedacht. Ja, richtig gelesen – bei Usher in Berlin ging es nämlich auch ziemlich heiß her. Dabei hatte der 46-Jährige im Laufe der Jahre auch nicht verlernt, neben dem Gesang die Hüften schwungvoll im Takt kreisen zu lassen. Kreisch-Alarm besonders von Seiten der weiblichen Fans garantiert!

Usher in Berlin: Fan bringt Musiker um den Verstand

Noch lauter wurde es allerdings, als Usher die Bühne verließ und sich auf den Weg zu seinen Anhängern in die Menge machte. Dort zückte er kurzerhand ein Schälchen mit glasierten Kirschen und verteilte die roten Früchte voller Freude an die hungrigen Besucher – auch diesmal wurden durchweg die Frauen bevorzugt, versteht sich.

Eine Dame brachte Usher dann jedoch für ein paar Sekunden völlig aus dem Konzept. Was genau die Besucherin anstellte, um den Musiker so aus der Bahn zu werfen, liest du bei unserem Partner-Portal BERLIN LIVE. Falls du selbst noch ein paar Kirschen mit Usher vernaschen möchtest? Die Gelegenheit bietet sich jedenfalls an: Am 2. und 4. Mai tritt der Künstler erneut in der Berliner Uber Arena auf. Resttickets sind online und an der Abendkasse verfügbar.