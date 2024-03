Urlaub auf Mallorca: Megapark-Beben – Kultdisco kaum wiederzuerkennen

Der Urlaub auf Mallorca, er wird für viele Touristen in diesem Jahr ein anderer sein. Der Megapark verabschiedet sich nämlich von der Bühne des Todes. So wurde der Auftrittsbereich im überirdischen Bereich des Megaparks deshalb genannt, weil der Gesang der Künstler bei geöffnetem Dach und aufgrund der gesetzlichen Dezibel-Auflagen nicht zum Publikum durchdrang. Dieser Soundbrei machte den Auftretenden das Leben extrem schwer, besonders, weil sie dem vermeintlich härtesten Publikum der Welt gegenüberstanden.

Doch mit dem Ohren-Unbill soll es jetzt vorbei sein, denn der Megapark gab jetzt die Details seiner Sound- und Videooffensive bekannt. Und die machen was her.

Urlaub auf Mallorca: Der Megapark rüstet auf

Alleine im oberen Bereich wurden 81 Boxen verbaut, die vom Akustik-Spezialisten Meyersound einzeln eingemessen und ausgepegelt wurden. Ziel ist es laut Megapark, dass es nirgendwo im gesamten Laden zu einem Abfall des Sounds kommt. Überall sollen Sprache, Gesang und Musik klar zu hören sein. Auch die Isi Glücks und Mickie Krauses können sich freuen: für sie gibt es einen Satz spezialangefertigter Mikrofone.

In den letzten 10 Jahren war der gigantische Videowürfel das Highlight des Megapark, dessen Reiz sich besonders 2014 offenbarte, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde.

Doch der Würfel ist weg. Ersetzt wurde das klobige Teil durch eine schlankere, aber eindrucksvolle 360 Grad Videowall mit 80 Quadratmetern Fläche, einem Durchmesser von acht Metern und einer Höhe von drei Metern, die mitten in den Megapark, hoch über die Köpfe des Publikums, montiert wurde. Im Inneren des Megaparks finden sich jetzt insgesamt 156 LED Screens. Hinzu kommen noch vier Leinwände auf der Bühne. So soll jeder Gast an jedem Ort zu jedem Zeitpunkt sehen können, was gerade on Stage passiert.

LED-Wände für die Wartenden

Auch an die Wartenden vor dem Megapark wurde gedacht. Rund um den Partytempel wurden insgesamt 13 LED-Wände installiert (sieben vorne, vier hinten am Megapark, jeweils eine an den Seiten). Dort laufen dann in loser Abfolge Programmankündigungen, Highlights, Aktionen oder die Wartezeiten vor dem Einlass. Auch die Übertragung von Fußball-Länderspielen ist dort möglich.

Ob all die akkustischen und audiovisuellen Offenbarungen im Wert von rund 1.6 Millionen Euro auch funktionieren, wird sich am 28. März 2024 zeigen. Da öffnet der Megapark erstmalig in dieser Saison seine Tore.