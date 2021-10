„Unter Uns“-Star mit dramatischem Hilferuf: „Keine guten Nachrichten“

Es sind verzweifelte Worte, mit denen sich Ex-„Unter uns“-Star Sarah Stork auf Instagram an ihre Fans wendet. Die Schauspielerin, die 2013 die Soap-Rolle der Leonie Weidenfeld spielte, richtete sich mit einem dramatischen Hilferuf an ihre Anhänger.

Ihr Freund ist seit Montag (11. Oktober) spurlos verschwunden – jetzt gibt es neue Informationen zu der Suchaktion.

Unter uns: Ex-Soap-Star Sarah Storck. Foto: IMAGO / Future Image

„Unter uns“: Dramatischer Aufruf! Freund von Sarah Stork spurlos verschwunden

„Dringend! Bitte helft!“, schreibt die ehemalige „Unter uns“-Darstellerin auf Instagram. Sarah Storks Freund ist nach einem Wandertrip in den USA nicht wieder aufgetaucht.

----------------------------------------

Das ist „Unter uns“:

„Unter uns“ ist eine RTL-Daily Soap

Die erste Folge erschien am 28. November 1994

Die Sendung wird montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Die Charaktere der Serie wohnen in der fiktiven Schillerallee 10 in Köln

Seit dem Start der Seifenoper wohnt die Familie Weigel in der Schillerallee

----------------------------------------

Die letzten bekannten GPS-Ortungsdaten seien am 12. Oktober gegen 12.28 Uhr übermittelt worden, erklärt sie weiter. Danach folgte kein Lebenszeichen mehr von ihm. Mittlerweile sieht Sarah Stork keinen anderen Ausweg mehr und hofft über Social Media auf ein Wunder.

Der Freund der 34-jährigen Ex-RTL-Schauspielerin war auf dem „North Loop Trail“ wandern, einem 13 Kilometer langen Pfad am nordöstlichen Ortsrand von Mount Charleston in Nevada. „Wenn du in der Nähe des North Loop Trail/Mount Charleston“ bist, dann schau bitte bitte nach ihm!!!“, schreibt Sara Stork weiter und wendet sich damit direkt an die US-Amerikaner vor Ort.

Im Gespräch mit der „Bild” sagt Stork am Donnerstag: „Leider haben wir bisher noch keine guten Nachrichten, die Suche wurde aufgrund des schlechten Wetters über Nacht eingestellt und wird erst morgen früh um 8 (Ortszeit Las Vegas) wieder aufgenommen.”

-----------------------

Weitere Promi-Themen:

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen zeigt mehr als gedacht – „Hingucker der Woche“

Vox: Heftige Klatsche für „Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer – Sender stellt Show umgehend ein

Let's Dance: Traurige Nachrichten für Fans von Motsi Mabuse – RTL gibt DAS bekannt

-----------------------

Auf Instagram macht Sarah noch einmal klar: „Wir sind so in Sorge und schätzen Hilfe.“ Sollte ihr Freund tatsächlich gefunden werden, bietet Sarah Stork sogar eine Belohnung an. Ihre Fans teilen Sarahs Sorgen und stehen ihr in dieser schweren Phase bei. „Oh Sarah, das tut mir sooo leid. Ich hoffe sehr, dass das ganze gut ausgeht“ oder „Oh mein Gott. Hab es in meiner Story geteilt. Ich hoffe sehr es klärt sich. Optimistisch bleiben“ sind nur einige der Kommentare unter ihrem Post.

Dramatisch stand es kürzlich auch um einen „Goodbye Deutschland“-Star. Er zeigte sich in der Notaufnahme. Was es damit auf sich hatte, liest du hier >>>