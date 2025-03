Ulrich Noethen: Nach dem „Wendland“-Krimi macht die Nachricht die Runde

„Stiller und der Teufelssauger“ – zugegeben, ein wenig mysteriös klang er schon, der Titel des neuen ZDF-„Wendland“-Krimis. Und auch im Film ging es nicht weniger mysteriös weiter. Eine Tote wird aufgefunden, ihr Körper ist blutleer. Ein Rätsel für Jakob Stiller (gespielt von Schauspieler Ulrich Noethen).

Oder wie es in der ZDF-Beschreibung heißt: „Stiller erfährt vom alten Glauben an „Teufelssauger“: Verstorbene, die erst sich selbst aussaugen und dann zurückkehren, um all ihre Angehörigen bis zum Tode auszusaugen. Wenn Mutter und Tochter gleichzeitig ein Kind bekommen oder Zwillinge an der gleichen Brust gesäugt werden, wird angeblich eines ein „Teufelssauger“. Früher wurde dafür gesorgt, dass eines der beiden Kinder nicht überlebte. Stiller ist fasziniert und amüsiert zugleich.“

Ulrich Noethen sorgt für tolle Quoten

Fasziniert waren wohl auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die hievten Ulrich Noethen und den „Wendland“-Krimi direkt einmal auf Platz 1 der Quoten-Rangliste. 5,745 Millionen Menschen wollten den Film sehen, bescherten dem ZDF damit einen Marktanteil von 23,2 Prozent.

Ganz ordentlich schnitt der Film auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren an. 0,303 Millionen schauten sich den Film an, sorgten damit für einen Marktanteil von 5,9 Prozent.

Deutlich mehr Menschen unter den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern schalteten dagegen Heidi Klum und „Germany’s next Topmodel“ ein. 0,63 Millionen sahen sich die neueste „GNTM“-Folge an. Ein starker Marktanteil von 13,7 Prozent.

Am Nachmittag überzeugten wieder die alten Bekannten. 1,695 Millionen schalteten „Bares für Rares“ ein, bescherten Horst Lichter und Co. damit einen Marktanteil von 22,5 Prozent. Richtig gut auch die Rosenheim-Cops mit 2,196 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 25,1 Prozent.