Udo Lindenberg: Ende einer Ära – jetzt muss er ausziehen!

Er ist der unangefochtene König des deutschen Rock’n’Rolls, sein Stil mit Hut und Sonnenbrille ist seit Jahren fest im Gedächtnis seiner Fans verankert – Udo Lindenberg! Seine Karriere ist gespickt mit legendären Hits, skandalträchtigen Auftritten und unvergleichlichen Erfolgen. Und auch mit 78 Jahren zeigt er keine Anzeichen von Müdigkeit, im Gegenteil: Udo rockt weiter wie eh und je! Nach über 30 Jahren geht nun allerdings eine Ära zu Ende.

Udo Lindenberg muss umziehen

Während sich andere schicke Villen und riesige Grundstücke leisten, führt Udo Lindenberg ein Leben in echter Rockstar-Manier. Seit Jahren wohnt das Urgestein der Musikbranche schon im Hamburger Hotel Atlantic. Demnächst muss der Sänger allerdings ein neues Kapitel aufschlagen. Wie „Moin.de“ exklusiv weiß, steht bei dem Künstler ein Umzug an – doch das nicht ganz freiwillig.

Der Rockstar zog bereits in den frühen 1990er Jahren in seine heutige Residenz. Zuerst mietete er seine „Udo Lindenberg Suite“ nur an, machte sie dann aber zu seinem festen Wohnsitz. Damals stand ihm der Sinn nach einem luxuriösen und inspirierendem Ambiente in einer zentralen Lage von Hamburg.

Udo Lindenberg verliert besonderen Rückzugsort

Wie „Moin.de“ weiter berichtet, soll sich der Umzug bereits in den kommenden Monaten abspielen. Dies erfuhr das Online-Portal durch einen Insider. Der verriet übrigens auch die Gründe für den Wandel im Leben des Sängers, die du exklusiv hier nachlesen kannst.

Mit den Jahren wurde das Hamburger Hotel der Rückzugsort für den Musiker. Aber nicht nur das. Die Suite entwickelte sich schnell zu einer Begegnungsstätte für Freunde und Mitglieder seiner großen Künstlerfamilie.

Udo Lindenberg geht bereits seit den 1960er Jahren seiner Leidenschaft, der Musik, nach. Der Durchbruch gelang ihm 1973 mit seinem dritten Album „Alles klar auf der Andrea Doria.“ Seitdem kamen weitere erfolgreiche Alben und Singles wie etwa „Horizont“ – eine große, berührende Hymne an das Leben – oder „Cello“ dazu.