TV Total präsentiert neues Konzept: Fans sauer – „Shows, die die Welt nicht braucht“

Das neue Jahr startet laut, actionreich und garantiert unvergesslich! „TV total“ schickt erstmals sechs Prominente in den Wrestling-Ring. Mit Profi-Wrestlern an ihrer Seite fliegen dann nicht nur wie gewohnt Sprüche, sondern auch Fäuste. In den vergangenen Wochen kündigte Sebastian Pufpaff das Event bei „TV total“ bereits an.

Planänderung: In den vergangenen Jahren startete ProSieben sein Samstags-Show-Programm bisher mit der „Promi-Darts-WM“. Der diesjährige Ersatz ist eine von mehreren Auskopplungen von „TV total“ – zuletzt gab es wieder das „TV total Turmspringen“ oder auch die „TV total WOK WM“. ProSieben kündigt an: „Mit wildesten Kampf-Outfits. Mit den tollsten Sprüngen, Würfen und Showeinlagen.“

„TV total“: Sebastian Pufpaff vs. „Evil“ Jared Hasselhoff

Der „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff selbst steigt ebenfalls in den Ring. Sein Gegner – niemand geringeres als „Evil“ Jared Hasselhoff! Pufpaff tritt im Zweikampf gegen den Bloodhound-Gang-Bassisten an. Über diesen hat Pufpaff nach dem Comeback seiner Band gewitzelt. „Ein Handreichen ist nicht in Sicht“, heißt es in der Mitteilung vom Sender. Im Wrestling-Ring wollen beide Herren ihren Mann stehen.

Neben Sebastian Pufpaff und „Evil“ Jared Hasselhoff steigen vier weitere Prominente in den Ring. Olympia-Gold-Turner Fabian Hambüchen und „Ninja Warrior“ – und „Let’s Dance“-Gewinner René Casselly liefern sich ein Duell um den Titel als „Ultimativer Athlet“. Außerdem fordert der mehrfache Weltmeister, Mathias Mester, den schlagfertigen Comedian Simon Gosejohann zum Duell heraus. Was verhilft zum Sieg – Muskeln oder Witz?

„TV total“: Knallharter Start ins neue Jahr

Unterstützt werden die Teilnehmer von bekannten Wrestling-Profis. Mit dabei sind: Pascal Spalter, Toni Harding, Mike D Vecchio, Peter Tihanyi, Erkan Sulcani und Alex Tischer. Der Wrestling-Kommentator Peter Hackl, sowie der Moderator und Comedy-Autor Peter Rütten führen die Zuschauer durch die Veranstaltung. Highlight des Abends ist das „No Disqualification Match“ im Finale. Hierbei gilt: Alles ist erlaubt!

Unter einem Beitrag auf dem Instagram-Account von ProSieben herrscht Krisen-Stimmung! Der „TV total“-Ableger trifft hier keinesfalls auf Zuspruch. Stattdessen kommentieren die Instagram-Nutzer:

„Was ist mit der Promi-Darts-WM?“

„OMG… Der Wrestling-Sport“ wird ruiniert… Shows, die die Welt nicht braucht“

„Liebe Wrestling, aber feiere das tatsächlich nicht so. Das wird doch safe ins Lächerliche gezogen“

Das „TV total Promi-Wrestling“ steigt bereits am 7. Dezember, bis zur Ausstrahlung wird dann aber noch etwa ein Monat vergehen. Am 4. Januar zeigt ProSieben die Show dann um 20:15 Uhr, parallel läuft sie natürlich auch auf Joyn.