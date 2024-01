TV Total-Moderator Pufpaff enthüllt Treffen mit Stefan Raab – „Wäre bescheuert, das nicht zu machen“

Er hatte es nicht leicht, schließlich trat Sebastian Pufpaff in wirklich große Fußstapfen, als er „TV Total“ auf ProSieben wiederbelebte. Dabei hatte niemand geringeres als „TV Total“-Ikone Stefan Raab selbst den Kabarettisten als seinen Nachfolger vorgeschlagen.

Seit über zwei Jahren ist Sebastian Pufpaff nun „TV Total“-Moderator, doch über seine Besprechungen mit Raab hat er bisher noch nie gesprochen. Jetzt enthüllt er allerdings, wie er überhaupt zu der ProSieben-Show kam.

+++ ProSieben wirft Sendung raus: „Eine sehr schmerzhafte Entscheidung“ +++

TV Total-Moderator von Stefan Raab angesprochen

Im Interview mit dem Branchenportal „DWDL“ spricht Sebastian Pufpaff erstmals über sein „TV Total“-Erbe. So wurde er von Stefan Raab eigentlich wegen einem anderen Projekt angesprochen.

„Ich war für die ‚heute show‘ im Haus und im Foyer traf ich Stefan Raab mit Maske im Gesicht und Mütze aufm Kopf. Er fragte ‚Na, kennste mich noch?‘, ich antwortete ‚Mensch, Markus Krebs, cool!‘ und er hat gelacht. Und schon waren wir im Gespräch!“, erzählt Pufpaff. Raab wollte mit dem 47-Jährigen ein Konzept entwickeln, das allerdings nichts mit „TV Total“ zu tun hatte. Doch dann kam alles anders: „Und nach Monaten meinte Stefan dann plötzlich ‚Unser Konzept, vergiss es.‘ Und ich so: Was? Was sollte all das denn? Stefan überraschte mich dann mit der Frage ‚Wir bringen ‚TV total‘ zurück – traust du Dir das zu?'“

Wie Sebastian Pufpaff gegenüber „DWDL“ zugibt, habe er sofort zugesagt. „Ich wusste, das ist eine Chance, die so nie wieder kommen wird. Ich wäre bescheuert gewesen, das nicht zu machen.“

Mehr zum Thema: Stefan Raab: Es ist offiziell – Schlussstrich nach 25 Jahren

TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff: „War mir des Erbes bewusst“

Große Vorbehalte oder gar Ängste hatte der „heute show“-Star angesichts der neuen Aufgabe nicht. Vielmehr machte er das Beste aus der Situation. „Was sollte schon passieren? Ich hätte mich eher ein Leben lang geärgert, die Chance liegen zu lassen. Mir war klar, dass im Grunde eh alle super skeptisch sein werden, wenn ich da als der Neue komme. Das kann ich doch nutzen, dacht ich mir. So konnte ich doch nur gewinnen“, erklärt Pufpaff.

Mehr Nachrichten:

Als seine erste „TV Total“-Sendung sensationelle Einschaltquoten erreichte, gab der Moderator nicht viel darauf. „Das war natürlich die Marke ‚TV total‘ und die große Neugier, ob Stefan dabei sein würde oder nicht. Ich war mir des Erbes bewusst, das ich angetreten bin.“ Heute kann Pufpaff allerdings sagen, dass er und sein Team „das gut geschaukelt“ und bewiesen haben, „kein Teil einer Retro-Welle“ zu sein.