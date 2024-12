„TV total – Aber mit Gast“: Ein Tag nach Ausstrahlung gibt es keinen Zweifel mehr

Seit Neustem empfängt Moderator Sebastian Pufpaff jeden Montag einen anderen Promi bei „TV total – Aber mit Gast“. In der fünften Ausgabe der ProSieben-Sendung ist keine Geringere als Reality-Sternchen Claudia Obert im Studio.

Doch kann man die Zuschauer vor den Bildschirmen mit dem neuen Format „TV total – Aber mit Gast“ bei Laune halten? Oder schalten sie alle reihenweise wieder ab? An Heiligabend gibt es die Antwort auf diese Frage.

Bittere Nachricht nach „TV total – Aber mit Gast“

In den vergangenen Wochen konnte das ProSieben-Format nicht wirklich zünden. Und auch kurz vor Weihnachten gelingt der Durchbruch nicht. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen am Montagabend (23. Dezember) lediglich 610.000 Menschen dabei zu, wie Moderator Sebastian Pufpaff mit Claudia Obert witzelte.

Das entspricht einem Marktanteil von gerade einmal 2,3 Prozent. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah das auch nicht besser aus. 0,33 Millionen Zuschauer bescherten ProSieben und „TV total – Aber mit Gast“ einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Die Konkurrenz war an diesem Abend einfach zu stark.

„TV total – Aber mit Gast“ ohne Chance gegen Konkurrenz

Der Tagessieg ging – wie so häufig – auch an diesem Abend an das ZDF. Mit einer neuen Folge der Serie „Nord Nord Mord“ erreichte der Sender stolze sieben Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit. Und auch die ARD kann mit einer Doku über Sänger Udo Jürgens insgesamt 2,97 Millionen Menschen erreichen.

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „TV Total – Aber mit Gast“ aktuell immer montags um 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.