Jörg Pilawa: Kurz nach Sat.1-Auftritt lässt es sich nicht verbergen

Wie schlau ist Deutschland eigentlich? Diese Frage beantwortet Jörg Pilawa (59) jetzt mit Bravour bei Sat.1! Am Donnerstagabend (20. Februar) ging es bei „Das 1% Quiz“ heiß her. Mit am Start: „DSDS“-Schnuckel Luca Hänni (30) und „Let’s Dance“-Star Christina Hänni (35). Gemeinsam mit 100 Kandidaten wurde das kollektive Allgemeinwissen auf die Probe gestellt.

Und nicht nur im Studio rauchten die Köpfe. Auch die Zuschauer zu Hause rätselten fleißig mit. Kein Wunder, dass Quizsendungen in Deutschland der Renner sind. Sat.1 hat mit Jörg Pilawa einen echten Hit gelandet – die Quoten sprechen Bände!

Jörg Pilawa bringt Sat.1 nach vorne

Dass die Rate-Sendung gut ankommt, lässt sich an den Zahlen des Branchenmagazins „DWDL“ erkennen. Demnach schalteten 1,34 Millionen Menschen ein, was Sat.1 einen stolzen Marktanteil von 8,8 Prozent bescherte. Zum Vergleich: Der Kult-Film „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ bei Vox lockte gerade mal 0,242 Millionen vor die Bildschirme. Kabel Eins und „Roadtrip Amerika 3“ sahen mit 0,55 Millionen Zuschauern auch kein Land.

„Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ aus Hamburg und „Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez“ verfolgten 0,34 und 0,31 Millionen und brachte RTL2 3,0 und 4,4 Prozent. Mit „Das 1% Quiz“ hat Sat.1 ins Schwarze getroffen. Die Sendung brilliert in der Primetime und bietet knallharte Konkurrenz zu anderen Formaten.

Nur „Germany’s Next Topmodel“ bei ProSieben war mit 0,77 Millionen Werberelevanten und einer Quote von 17,1% noch erfolgreicher.

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Für alle, die nicht genug bekommen können, gibt es die Folgen auch auf Joyn.