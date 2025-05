TV-Moderatorin hat Wehen in Live-Sendung: Fruchtblase geplatzt!

Jeder Mensch kennt sie: diese unerwarteten Momente und plötzlichen Szenen im TV, die uns den Atem rauben. Doch ab und zu schreibt das Fernsehen Geschichten, die wohl für immer Gedächtnis bleiben und an alle Bekannten weitergegeben werden.

Genau so eine Sensation ereignete sich kürzlich in den USA. Die Moderatorin Olivia Perez Jaquith schrieb TV-Geschichte. Nur wenige Minuten vor der morgendlichen Nachrichtensendung des Senders „CBS6 Albany“ platzte plötzlich ihre Fruchtblase.

Doch wer dachte, das sei schon das Highlight. Ihre anschließende Reaktion setzt dem Ganzen die Krone auf…

TV-Moderatorin sorgt für großes Aufsehen

Mitten in der Nacht stand die schwangere Journalistin Olivia Perez Jaquith in der „CBS6 Albany“-Redaktion in New York. In wenigen Minuten sollte sie live die Morgensendung moderieren und wie gewohnt die wichtigsten Nachrichten verkünden.

Doch kurz vor Sendebeginn kam alles anders! Um genau 4.16 Uhr platzte auf dem Weg zur Toilette auf einmal ihre Fruchtblase. Das Unfassbare: Statt sich jedoch ins Krankenhaus zu begeben, entschied sich Jaquith, trotzdem vor die Kamera zu treten. Und das obwohl die Wehen bereits eingesetzt hatten!

Ihre Aussage lässt aufhorchen

Ihre Co-Moderatorin Julia Dunn betonte mehrfach vor laufender Kamera: „Es war ihr Wunsch, die Sendung noch zu moderieren.“ Olivia Jaquith lachte und berichtete: „Ich bin lieber hier bei der Arbeit als im Krankenhaus.“ Ganz unerwartet kam der Moment übrigens nicht: Laut Angaben des Senders war sie bereits zwei Tage über dem errechneten Geburtstermin.

Am Ende sorgt die Journalistin mit ihrer Entschlossenheit und Gelassenheit für weltweites Aufsehen. Ihre Geschichte geht aktuell viral. Bleibt nur die abschließende Frage: Werden wir so einen außergewöhnlichen Moment auch irgendwann einmal im deutschen Fernsehen erleben?